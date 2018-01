Американского рэпера The Weeknd потрясла реклама детской коллекции одежды шведского бренда H&M, пишет "Лента.ру".

Как сообщает издание, рэпер был шокирован рекламной фотографией чернокожего мальчика, на котором была надета толстовка с надписью "Самая крутая обезьянка в джунглях".

Исполнитель заявил, что возмущен этой рекламной кампанией и больше не будет принимать участие в рекламных съемках этого бренда. Между тем ранее The Weeknd часто сотрудничал с H&M, выпуская в коллаборации с ним одежду.

woke up this morning shocked and embarrassed by this photo. i’m deeply offended and will not be working with @hm anymore... pic.twitter.com/P3023iYzAb