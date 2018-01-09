Сразу четыре команды из Алтайского края выступили в первом туре международного фестиваля "КиВин" 2018 года в Сочи, который проходит уже в 29-й раз.
На сцену вышли чемпионы региональной Лиги "Алтай" прошлого года "Взрывая время". Ветераны Бийского олеумного завода отправились в Сочи впервые, и уже сегодня они одной ногой во втором туре и могут претендовать на попадание в телевизионную лигу на будущий сезон. Сказать, что зал принял ветеранов тепло, — ничего не сказать! Все зрители, включая редакторов Высшей лиги МС КВН, аплодировали стоя. Выступление сборной ветеранов БОЗ "Взрывая время" стало настоящей информационной бомбой дня. Ветераны попали в официальный рейтинг самых смешных команд дня.
Немного хуже выступили команды "Невпопад", "Бархат" и "Престиж", которые вызвали смешанные чувства у зрителей. Впрочем, уже вечером 9 января станут известны коллективы, которые пройдут во второй тур. От этих результатов будут зависеть дальнейшие планы команд на сезон.
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