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Сбор подписей в поддержку Путина на президентских выборах стартует на Алтае

, ИА "Амител"
С 9 января пункты сбора подписей работают в Барнауле, с 10 января - в Бийске и Рубцовске

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Сбор подписей в поддержку Владимира Путина для участия в выборах президента 18 марта 2018 года стартует в Алтайском крае в среду, 10 января. Оставить свою подпись можно в одной из пяти точек в Барнауле, а также в Бийске и Рубцовске, сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

В краевой столице будет пять постоянных точек сбора подписей. Они будут работать с 12:00 до 20:00. Сбор подписей пройдет с 10 по 31 января. В Барнауле начался уже 9 января.

Член регионального штаба, руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк уточнил, что оставить подпись может каждый желающий при соблюдении условий: необходимо быть гражданином РФ, иметь при себе паспорт и быть не моложе 18 лет на момент голосования.

"Владимир Владимирович идет на выборы 18 марта самовыдвиженцем, поэтому для регистрации кандидатом ему необходимо заручиться поддержкой не менее 300 тысяч избирателей со всей страны. Доля нашего региона в этой цифре составляет не менее 7000 подписей. Промежуточные итоги мы подведем в конце этой недели", — добавил Сергей Войтюк.

Адреса и режим работы точек по сбору подписей в Барнауле:

  • ТРЦ "Пионер", пр. Ленина, 102в, с 12.00 до 20.00
  • ТРЦ "Галактика", пр. Строителей, 117, с 12.00 до 20.00
  • ТРЦ "Огни", ул. А.Петрова, 219Б, с 12.00 до 20.00
  • ТРЦ "Волна", ул. Власихинская, 65, с 12.00 до 20.00
  • Барнаульский автовокзал, пл. Победы, 12, с 12.00 до 20.00.

Адреса работы точек сбора подписей в Бийске и Рубцовске пока уточняются.

Читайте также в сюжете: Выборы президента - 2018
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

9.01.2018 17:09
- гость -

почему пишут про единственного кандидата?
хотя зарегистрировано уже несколько!

0  0
9.01.2018 17:12
- гость -

Голосуй за Путина. Голосуй за коррупцию, бедность и войну!

0  0
9.01.2018 17:12
- гость -

у других шансов нет, чего голову забивать

0  0
9.01.2018 17:13
Гонец из Пензы

кто тут страдал, что не знает, где подписать?
а на что живёт ОНФ, кстати?

0  0
9.01.2018 17:15
точный

Да подписи соберут- всего то надо 7000 с края... здесь одних членов ЕР гораздо больше, так что без проблем

0  0
9.01.2018 17:19
- гость -


Пока ВВП у руля, Каркин так и будет Алтай опускать...

0  0
9.01.2018 17:20
- гость -

Зачем этот спектакль? Нужно 300000 подписей, так в Единой России 2073772 человек числится. Все с радостью поставят подпись за Путина.

0  0
9.01.2018 17:20
- гость -

17:13
А ты сходи в Дом Союзов. У них там 2 смежных комнатки в аренде и 3 штатных сотрудника (не руководство). Так что затраты копеечные, с ФБК не сравнить.

0  0
9.01.2018 17:21
- гость -

9.01.2018 17:12
- гость
Нет!!! Только нет ВВП...
Лучше за "Дом 2" Она умная, красивая, Крым вернуть, Курилы вернуть!


(сарказм)

0  0
9.01.2018 17:21
Vanadiy2014

Довольно комментировать, идите подпись ставьте.

0  0
9.01.2018 17:24
ещЁ точнее

А не вчерась али позавчерась ЦИК закончил принятие документов от самовыдвиженцев? И в списке энтих доков есть и подпися жутко любящих кандидата в презики? Али мы чЁй-то прогуляли или нас ......А адреса энто хорошо, есть где политбеседы провести с сознательными граждАнами.

0  0
9.01.2018 17:25
- гость -

Vanadiy2014
Рано методичку достал, завтра пойдем с 12-00, посмотрим очереди на подпись и постоим или есть сомнения?

0  0
9.01.2018 17:26
- гость -

Гонец из Пензы
А ты сходи на сайт за честные закупки, там все данные выложены о госсредствах)))

0  0
9.01.2018 17:38
- гость -

Сколько завтра щясливщиков опраймиристься- с 7 утра как забытые клизьмы в очередях будут толкаться с детьми,внуками, тёщями.

0  0
9.01.2018 17:40
Трутень


9.01.2018 17:20
- гость -

<< Зачем этот спектакль? Нужно 300000 подписей, так в Единой России 2073772 человек числится. Все с радостью поставят подпись за Путина. >>

На один субъект РФ должно приходится не более 7500 подписей, скорей всего, это показатель того, что большинство членов ЕР живут в Московии и приближенных регионах. Хотя, наскребсти Пу 300 тыщ подписей действительно несложно, скорей всего, весь этот цирк ради лестной статистики и пиара. Что вот, мол, не положенных 315 тыщ собрали, а 3 мулльёна и нечего, что выше положенного не учтут, зато актив лишний раз потрясут, подготовят.

0  0
9.01.2018 17:59
Старый Пенс

Сколько за подпись дают? Если меньше 500 руб, я не пойду.

0  0
9.01.2018 18:01
- гость -

А что кроме Путина больше не за кого подписи не собирают? Есть и другие кандидаты. Не справедливо как то...

0  0
9.01.2018 18:03
- гость -

Не сидите без дела. Агитируйте людей НЕ ХОДИТЬ и не участвовать в навязанной шулерами игре.

0  0
9.01.2018 18:08
злой пенсионер

ПОСМОТРИТЕ ЧТО ОНИ ПРИДУМАЛИ--------- Отсутствие голоса не приравняется к графе «Против всех» — она покинула бюллетени в 2006 году. Это лишь означает, что решение будет принято исходя из мнения проголосовавших. Например, если из десяти человек проголосуют шесть, подсчет результатов будет вестись из расчета, что именно шесть человек — это 100%. Таким образом, из этих шести четверо проголосовали за кандидата Х и два — за кандидата У. Допустим, что четверо не пришедших на избирательный участок также поддерживают кандидата У. Если бы они пришли на голосование, победил бы именно он — с перевесом 60% против 40%. Но так как они не отдали свой голос, победил Х с перевесом 66,7% против 33,3%.ВСЁ СДЕЛАЛИ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ИХ ГЛАВАРЬ (ВОРОВ,ПРЕСТУПНИКОВ,ОЛИГАРХОВ) СНОВА ОСТАЛСЯ У ВЛАСТИ,ВЕДЬ НАРОД ХОТЕЛ БОЙКОТИРОВАТЬ ЭТОТ ЦИРК Т.Е НЕ ИДТИ НА ВЫБОРЫ,ОНИ СПЕЦИАЛЬНО УБРАЛИ ГРАФУ ПРОТИВ ВСЕХ.

0  0
9.01.2018 18:17
- гость -

В ответ на лозунг "если не Путин, то кто" можно ответить словами российского писателя:

"Выбирая меньшее зло, ты никогда не должен забывать, что все-таки выбрал зло." (с)

0  0
9.01.2018 18:20
- гость -

9.01.2018 18:17
- гость -

А я считаю за благо. Подпись пойду поставлю.

0  0
9.01.2018 18:24
18:20

+1 . пока ты одно

0  0
9.01.2018 18:25
- гость -

0  0
9.01.2018 18:30
Думаю

"Лично для Путина результат этих выборов имеет значение с точки зрения его физического выживания, в любом ином качестве за бортом власти он немедленно повторит судьбу Милошевича, так как любой будущий президент будет просто вынужден списывать всё произошедшее в стране персонально на него. Неважно - будет ли это президент-коллаборационист (тогда голова Путина пойдет в комплекте с актом капитуляции перед Западом), или президент иной политической установки - тогда он тем более будет обязан привлекать Путина к ответственности." (с)

1  0
9.01.2018 18:49
- гость -

а где пункты в которых можно проголосовать против этого?

0  0
9.01.2018 18:56
- гость -

9.01.2018 18:24
18:20

Когда кажется, креститься надо))))))))

0  0
9.01.2018 19:00
не робот

Коротко: На ютубе есть все выступления и обещания Путина с 2001года. Про экономику, ипотеку, образование,бедных и богатых. Почему тот кто пашет, тому тяжко, а вольно торгашам сырьём, олигархам, избранным банкирам. Кого это интересует в какой стране нам жить, смотрите и делайте выводы. И не слушайте кремлёвскую пропаганду. Думайте, сравнивайте, анализируйте.

0  0
9.01.2018 19:22
- гость -

А где находятся пункты чтобы подписать против?

0  0
9.01.2018 19:25
Инна

Когда же наше общество - люди, проснутся от убаюкивания верхов и насаждение ими, что только единственный и только он, других кандидатов нет и не может быть - очнитесь, трезво и здраво оцените работе ЕГО и его ДРУЗЕЙ! Каждый делает выбор, но больше так жить нельзя!

0  0
9.01.2018 19:41
Горожанка

Пора на покой - какие подписи??? Окститесь!!! Потомки проклянут. только бойкот!

0  0
9.01.2018 19:43
злой пенсионер

Рабочие, молодежь и пенсионеры выбраны в качестве целевой аудитории на начальном этапе избирательной кампании президента России Владимира Путина. Это следует из плана его поездок, пишет «Дождь».
Основными темами в ходе поездок в регионы, которые начнутся с этой недели, станут социальные обещания, а также история и будущее России.ОН ЧТО СОВСЕМ ЗА БАРАНОВ НАС ДЕРЖИТ ЧТО ЛИ ???????.ЭТО ЖЕ САМЫЕ НИЩИЕ СЛОИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ!!!!!.Я ПОНИМАЮ ЧТО ЕГО БУДУТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ОЛИГАРХИ (ЧТОБ И ДАЛЬШЕ ВОРОВАТЬ),ЧИНУШИ (ДЕПУТАТЫ,МЭРЫ,ПЭРЫ) ЧТОБ И ДАЛЬШЕ ПОЛУЧАТЬ ПО 5 МЛН.РУБ.В ДЕНЬ КАК СЕЧИН С МИЛЛЕРОМ,НО ЧТОБ ЕГО ПОДДЕРЖАЛ ХОТЬ ОДИН ПЕНСИОНЕР С ПЕНСИЕЙ 7-15.000 РУБ,РАБОЧИЙ С ЗАРАБОТКОМ 2-30.000 РУБ.СТУДЕНТ ДЛЯ КОТОРОГО НЕТ БЕСПЛАТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,НУ ЭТО ЖЕ МАРАЗМ ПОЛНЫЙ ОН ЧТО НЕ ПОНИМАЕТ ЧТО ВОТ ЭТИ САМЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН ДАЙ ИМ ВОЛЮ В МИГ РАЗОРВУТ ЕГО НА КЛОЧКИ.

0  0
9.01.2018 19:52
Даша Сибирячк

Только сегодня в Барнауле собрали 302764 подписи, а ещё 8 минут до закрытия участков!

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