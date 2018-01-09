Барнаульские полицейские задержали 37-летнего мужчину из другого региона России, который украл с чужой банковской карты 7600 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Известно, что мужчина в конце прошлого года, находясь в командировке в Барнауле, купил в официальном представительстве оператора сотовой связи SIM-карту. К абонентскому номеру был подключен мобильный банк и привязана банковская карта предыдущего владельца SIM-карты.
Этим и воспользовался злоумышленник. Он перевел деньги с чужого счета на свой и потратил их на себя. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Максимальным наказанием за данное преступление является лишение свободы на срок до пяти лет.
Комментарии
вО ДАЮТ. Ворюге женьке васильевой вернули ворованные миллиарды и извинились, а сердюкову присвоено звание Героя России. Что за двойные стандарты?
тройные стандарты
у сбера это старый косяк, у меня такая же проблема была лет 5 назад, до сих пор ничего не сделали....
подстава