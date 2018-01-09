Фото: belokurikha.ru
Первым посетителем Музея шоколада в "Белокурихе-2" стал полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Об этом сообщается на официальном сайте Белокурихи.
Во время своего визита Меняйло осмотрел на серпантине арт-объект "Байкерский топор" Владимира Войчишина. Как уверяет Владимир Иосифович, именно Сергей Меняйло подал идею разместить увеличенную копию работы "Байкер как икона" в виде арт-объекта.
Первый посетитель музея получил в подарок одну из шоколадных скульптур "Золушка".
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