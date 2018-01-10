Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Оттепель придет в Алтайский край в среду, 10 января — дневная температура в регионе составит около 0 градусов.
Как сообщает алтайский ЦГМС, в отдельных районах сегодня ожидается снег, метель, по югу края мокрый снег, гололедные явления, на дорогах гололедица.
Днем в крае будет 0...-5 градусов. Ветер ожидается юго-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров.
В Барнауле временами ожидается снег, слабая метель, на дорогах местами гололедица. Днем в краевой столице -1...-3 градуса. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.
Напомним, что спасатели ввиду потепления, нестабильной погоды, сильного ветра и гололеда просят жителей региона по возможности отказаться от дальних поездок.
Комментарии