Рекомендованные цены на автомобили Lada в январе выросли в среднем на 2-3%, сообщают "Ведомости".
Таким образом, в среднем цена на Lada Vesta в базовой комплектации увеличилась на 15 тысяч рублей (на 2,7%), до 569 900 руб., на Lada Granta — на 10 тысяч рублей (на 2,6%), до 399 900 руб., кроссовер XRAY подорожал на 15 тысяч рублей (на 2,5%), до 614 900 руб.
Эксперты говорят, что небольшое повышение часто происходит в начале года. Это не влияет на спрос на автомобили Lada.
Напомним, за январь-ноябрь прошлого года реализация новых легковых и легких коммерческих машин на российском рынке выросла на 12%, в ноябре — на 15%.
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