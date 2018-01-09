Впервые в истории Алтайского краевого театра драмы в репертуар войдет спектакль по рассказам Ивана Бунина. В его основу легли произведения из сборника "Темные аллеи". Как рассказали в театре, вслед за классиком спектакль исследует любовь как страсть, болезнь, искушение, испытание и институт взросления души.
"Этот спектакль об открытиях, которые мы совершаем, встречаясь с любовью. О наших сбывающихся и несбывающихся надеждах, об утраченной или обретенной чистоте", — комментируют в драме.
Режиссером спектакля стал Максим Астафьев. Премьера состоится 8, 9 и 10 февраля.
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