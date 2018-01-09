Житель Ханты-Мансийского автономного округа погиб, катаясь по улице на "ватрушке", которая была пристегнута к автомобилю. Об этом пишет РИА "Новости".
ЧП произошло вечером в понедельник, 8 января, в городе Когалыме. За рулем машины была девушка. К автомобилю на гибкой сцепке были пристегнуты снегокат и надувные санки – "ватрушка". В них находились двое парней.
Во время движения машины они выкатились на встречную полосу, где столкнулись с легковым автомобилем. Молодые люди получили травмы, один из них впоследствии скончался.
Известно, что погибший в момент аварии находился в надувных санках. В отношении девушки-водителя возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Водитель была трезвой.
Комментарии
абсолютно не жаль таких идиотов