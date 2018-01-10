Фото: avito.ru
Четырехкомнатную квартиру площадью 170 квадратных метров продают в центре Барнаула за 13,5 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье расположено на шестом этаже высотного дома на проспекте Социалистическом.
"Элитный жилой комплекс в самом центре города, где проходят различные праздничные и спортивные мероприятия, 170 квадратных метров, достойный ремонт, высокие потолки (3 метра), просторная кухня-столовая с лоджией, большая гостиная (3 окна), три спальни, встроенная кухня, техника, гардеробные комнаты, хозяйственная комната, с/у, ванная комната", — сказано в объявлении.
Во дворе высотки, где располагается квартира, имеется детская площадка, территория огорожена и круглосуточно охраняется.
В подъезде два лифта, на площадке две квартиры, светлые просторные холлы.
Продавец жилья также акцентирует внимание на том, что дом расположен в очень удобном месте с развитой инфраструктурой.
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