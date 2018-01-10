28 февраля барнаульских зрителей приглашают посмотреть авантюрную комедию "Мужчина с доставкой на дом". На сцену театра музкомедии выйдут такие известные артисты, как Елена Воробей, Михаил Полицеймако, Дмитрий Миллер, Анна Невская.

По словам организаторов, это легкая и очень смешная комедия, которая рассказывает невероятную жизненную историю, где все её герои, попадая в комичные ситуации, надеются обрести своё счастье.

"Это удивительно трогательная, смешная и веселая история с яркими персонажами и неожиданными комедийными ситуациями. Есть такое выражение: "Всем правит случай". Взбалмошная и непредсказуемая в своих поступках Марго, преследуя личные интересы, сама того не ведая, наилучшим образом устраивает судьбы всех героев пьесы. Дом превращается в настоящий "дурдом", где постоянно происходят шутливые недоразумения, а смешные диалоги между героями позволяют зрителям смеяться от души. А как заканчивается эта история, в которой все герои ищут свои вторые половинки, узнаете, посмотрев спектакль", — говорят в концертно-театральном агентстве "Лига-Арт".

Напомним, что показ пройдет 28 февраля в театре музкомедии, начало в 19:00.