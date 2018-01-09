Глава правительства РФ Дмитрий Медведев назначил вице-премьера Виталия Мутко на новую должность, сообщает "Коммерсант".
Как отмечается, Мутко возглавит оргкомитет по подготовке 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), которая состоится в Санкт-Петербурге в 2019 году.
В оргкомитет войдут также замглавы Минкультуры Алла Манилова, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, глава Ростуризма Олег Сафонов, представители МИД, МВД, ФТС, Минфина, Минтранса, ФСБ, а также других ведомств.
27 декабря 2017 года Виталий Мутко ушел с поста председателя оргкомитета "Россия-2018". 4 января Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении вице-премьера из состава оргкомитета чемпионата мира по футболу.
Комментарии
А когда уже Улюкаев с обвинительной речью в суде начнёт выступать?
Капец туризму...
Ит из вери гуд джоб