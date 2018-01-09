Апелляционный суд Нидерландов подтвердил право российского государства на использование торговой марки водки "Столичная", сообщает Reuters.
Отмечается, что зарегистрированная в Люксембурге компания Spirits International обязана прекратить реализацию водочной продукции под брендом "Столичная".
В конце марта 2015 года окружной суд Роттердама уже признал права России на водочные бренды "Столичная" и "Московская" в тяжбе с голландской компанией Spirits International.
Названные марки крепкого алкоголя входят в число брендов госкомпании "Союзплодоимпорт", которая, начиная с 2002 года, от имени России осуществляет права пользования и распоряжения товарными знаками на данную алкогольную продукцию. Компания более 10 лет оспаривала в многочисленных судебных процессах за рубежом права на водочные бренды.
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