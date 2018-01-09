Двое жителей Волгограда во время празднования Нового года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, до смерти изнасиловали своего товарища столовыми приборами. Об этом сообщает портал Volgaday со ссылкой на СУ СКР региона.
Как отмечается, изначально мужчину избили, а затем затолкали ему в задний проход первое, что попалось под руку, — столовые приборы.
В результате мужчина умер от кровопотери и болевого шока, который был вызван разрывом прямой кишки. Злоумышленники сейчас задержаны, в отношении них заведено уголовное дело. Им грозит до 15 лет лишения свободы.
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Твари позорные
У них там в Волгограде явно что-то не так. "Так, в октябре в Краснооктябрьском районе Волгограда 37-летняя рецидивистка избила и задушила приятеля, а потом вогнала ему в задний проход палку. А в мае двое приятелей изнасиловали фроловчанина вилкой."