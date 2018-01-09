Конкурсный управляющий Александр Николаюк пытался пополнить конкурсную массу муниципального предприятия "Управляющая компания" весьма необычным способом, пишут "Ведомости".
"Управляющая компания" обслуживает жилищно-коммунальное хозяйство поселка Вершина Тёи в Хакасии. По итогам 2016 года долг компании составил 37,5 млн рублей.
Николаюк в ноябре приобрел билеты одной из национальных лотерей в надежде на то, что выигрыш будет зачислен на расчетный счет должника и распределен между кредиторами. Всего было куплено 100 лотерейных билетов по цене 100 рублей каждый за счет должника. Свои действия он объяснил тем, что расчет по обязательствам должника "возможен только благодаря чуду".
"Лотерея — это шанс. Призрачный, но шанс. И возможно, что 1 января 2018 г. нам повезет", — говорилось в официальном сообщении конкурсного управляющего, опубликованном в ноябре в федеральном реестре сведений о банкротстве.
Расчет конкурсного управляющего не оправдался. Из 100 лотерейных билетов выигрышными оказались только 48.
"Самый крупный выигрыш составил 124 руб., самый мелкий 101 руб., общая сумма "выигрыша" составила 5035 руб.", — говорится в официальном сообщении Николаюка от 2 января.
Конкурсный управляющий подчеркнул, что лотерея для предприятия банкрота "являлась беспроигрышной": сумма 10 000 руб., потраченная на приобретение билетов, "удержана из вознаграждения конкурсного управляющего".
"Лотерейные билеты пока не предъявлены к оплате выигрыша, если кто заинтересуется приобретением билетов на сувениры или как музейный экспонат, прошу обращаться", — написал Николаюк.
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