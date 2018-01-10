Музей занимательных наук "Как-так?" приглашает детей и взрослых, которым предлагает увидеть интересные экспонаты и эксперименты. Так, 10 января пройдет акция "Вход в музей за 100 рублей". С 15 до 20 часов стоимость входного билета для всех составит всего 100 рублей. Посетители смогут увидеть интересные экспонаты, объясняющие законы физики, механики, оптические явления. Музей интерактивный, и поэтому все экспонаты можно самостоятельно приводить в действие. При этом остаться равнодушным сложно — яркие эмоции и незабываемые впечатления гарантированы всем гостям.

13 января в 17 часов состоится "Шоу в темноте", которое проведет профессор Николя. Чем отличается флуоресценция от фосфоресценции? Как можно увидеть настоящую молнию и повелевать светящейся лентой? Что такое настоящее лазерное шоу, а также можно ли рисовать при помощи света? Ответы на все эти и другие вопросы юные исследователи найдут, посетив это невероятно интересное шоу.

14 января в 16 часов в музее пройдет шоу сумасшедшего профессора Николя "Секреты фокусов". Программа, где раскрываются секреты самых популярных фокусов, подойдет для любой аудитории.

"В этой программе мы собрали 15 знаменитых фокусов и раскрыли их секреты. И вот только некоторые из них: летающий столик, разрезание бутылки с газировкой пополам, летающий стакан с настоящей газировкой, волшебный ящик, в котором все исчезает, удивительный песок и множество других удивительных опытов. Шоу интерактивное, и дети могут принимать в нем участие. Аналогов такого шоу просто нет, при этом все фокусы объясняются с научной точки зрения", — рассказали в музее "Как-так?"

На шоу и программы обязательна предварительная запись, билет приобретается отдельно. Дополнительную информацию о программах и стоимости билетов можно уточнить у администратора музея по указанному телефону.

Музей занимательных наук "Как-так?"

Барнаул, проспект Ленина, 147в

Тел.: (3852) 571-132

https://vk.com/kaktak22

http://kaktak22.ru/