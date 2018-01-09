Кот Томас сорвал церемонию освобождения вылеченной белки. Все произошло на глазах хозяев кота, которые снимали на видео возвращение грызуна в естественную среду, сообщают "Вести".
Местом действия стал городок Кольервилл в американском штате Теннесси. Раненую и обессиленную белку подобрал сын местных жителей, который уговорил родителей оставить ее дома и попытаться выходить. За пару дней зверек окреп, и тогда семья решила вернуть его в природу.
На кадрах видно, как пожилой мужчина сажает серую белку на дерево, поглаживает по спинке и приговаривает "Иди!". Когда грызун немного поднялся по стволу, на него неожиданно напал прятавшийся от владельцев Томас.
"Мы понятия не имели, что наш кот был на улице. Белку он бросил у двери нашего дома. Том не убивал ее. Зверек прожил еще несколько дней, а затем умер от полученных ранее травм", — сообщили владельцы кота.
Событие произошло еще 4 января 2016 года, однако запись была обнародована только на днях.
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Судьба