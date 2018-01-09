В Саратовской области 47-летний мужчина убил приятеля в новогоднюю ночь из-за конфликта, который возник при выборе телепередачи, сообщает региональное управление СК России.
Инцидент произошел в частном доме в одном из сел Воскресенского района уже после боя курантов.
"В ходе ссоры обвиняемый нанес потерпевшему удары по голове сначала находившимся в комнате металлическим ледорубом, а затем деревянной палкой", — говорится в сообщении.
53-летний мужчина скончался от полученных ранений на месте, а обвиняемый сообщил о случившемся хозяину дома по телефону и лег спать. Злоумышленника разбудил прибывший на место происшествия сотрудник полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Обвиняемый арестован, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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Зомбоящик чудные вещи с людьми творит.
Совершенно не новогодняя история произошла в городе Великий Новгород. Мужчина отрезал приятелю голову во время новогоднего застолья. Об этом сообщает Life.
Во время празднования Нового года, в многоэтажке на улице Псковской, хозяин жилища убил гостя, отрубив голову топором, после чего, намереваясь скрыть следы преступления, выбросил её с балкона третьего этажа прямо под ноги прохожим. После этого убийца перелез со своего балкона на соседский и хотел проникнуть в чужую квартиру