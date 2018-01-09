Приказом Федеральной службы судебных приставов от 27.12.2017 № 2452-к временно руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области назначен Андрей Кононов, сообщается на сайте регионального управления.
Кононов родился в 1974 году. Карьеру в службе начал в 2003 году судебным приставом-исполнителем Горно-Алтайского подразделения Управления Минюста РФ по Республике Алтай, во главе которого встал уже спустя 3 года.
С 2007 года он был переведен в аппарат Управления, где в течение 8 лет проработал в должности ведущего специалиста-эксперта, а затем начальника отдела организации исполнительного производства и реализации арестованного имущества Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай.
В 2015 году Кононов назначен на должность заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай.
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