В южной части Тихого океана у островов Кука кит спас женщину от акулы, передает ТАСС со ссылкой на издание The Independent.
Биолог Нэн Хаузер снимала горбатого кита на видео и не заметила, что рядом появилась тигровая акула. Кит увидел акулу и стал укрывать женщину плавниками и подталкивать ее головой и другими частями тела. Это продолжалось около десяти минут, несмотря на то, что женщина пыталась отплыть от млекопитающего.
"Я боялась, что, если кит толкнет меня слишком сильно, либо ударит плавником или хвостом, то поломает кости или нанесет другие травмы", — сказала Хаузер, добавив, что после этих подталкиваний на ее теле остались синяки.
Она отметила, что занимается защитой китов на протяжении 28 лет, "но в тот момент не осознала, что кит защищал меня".
Биолог считает, что случившееся доказывает наличие у китов инстинкта защищать других существ.
Комментарии
дельфины ещё в Древней Греции людей спасали: В древних легендах разных народов восхвалялась способность дельфинов спасать тонущих людей. Известны несколько реальных случаев. В печати эти реальные случаи объясняются «гуманностью» и дружелюбием дельфинов по отношению к человеку. На самом деле в основе этих поступков скорее всего лежит унаследованная реакция, поскольку дельфины являются социальными существами.