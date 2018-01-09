Стюардессам могут разрешить оказывать первую помощь

Представителям ряда профессий разрешат в экстренных случаях оказывать первую помощь, соответствующий законопроект может быть внесен в Госдуму уже в весеннюю сессию, сообщил "Парламентской газете" автор инициативы, член Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко.
"В первую очередь речь идет о стюардессах, инструкторах туристических групп, полицейских, сотрудниках МЧС", — пояснил депутат.
Действующее законодательство предписывает, что медпомощь можно оказывать только в организациях, имеющих лицензию на медицинскую деятельность. Исключения составляют лишь машины скорой помощи, периоды "медицинской эвакуации" и некоторые другие, весьма конкретные случаи. Оказывать медпомощь имеют право только люди с медицинским образованием. Параллельно в законодательство могут быть внесены поправки, запрещающие привлекать к уголовной ответственности граждан, оказавших первую помощь.
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