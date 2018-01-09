ЦИК получил документы для регистрации Грудинина

Уполномоченные представители КПРФ подали в Центризбирком России документы для регистрации директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина кандидатом от партии на предстоящих выборах президента, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Центризбиркома Евгения Шевченко.
28 декабря Грудинин лично принес в Комиссию необходимый пакет документов для выдвижения. 29 декабря Центризбирком принял решение зарегистрировать уполномоченных представителей КПРФ, а также финансовых уполномоченных кандидата.
Кроме того, Павел Грудинин получил разрешение на открытие избирательного счёта для формирования фонда предвыборной кампании.
Комментарии
Прийти отдать голос за Грузинина - повысить явку, лишний раз легитимизировать ВВП. Не прийти - упустить свой шанс.
У этого кандидата в президенты России нет шансов на победу – но людям свойственно мечтать.
По мнению российских аналитиков, кандидатура Грудинина — это часть кремлевского проекта, призванного повысить явку избирателей посредством увеличения числа кандидатов
23,60
А почему не баллотируются Лавров, Шойгу? Какие - то слабые кандидаты(ну, кроме, Путина, разумеется).
А почему не баллотируются Лавров, Шойгу? Какие - то слабые кандидаты(ну, кроме, Путина, разумеется).