Среда, 10 Январь, 08:23

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Загадываете ли вы желания в новогоднюю ночь и сбываются ли они?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,05
€ 68,21
869052
-1°
Обь
351см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый Год -2018Отопительный сезон 2017-2018Итоги года - 2017
Новости

ЦИК получил документы для регистрации Грудинина

, ИА "Амител"
28 декабря Грудинин лично принес в Комиссию необходимый пакет документов для выдвижения

Фото: kometa-news.ru

Уполномоченные представители КПРФ подали в Центризбирком России документы для регистрации директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина кандидатом от партии на предстоящих выборах президента, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Центризбиркома Евгения Шевченко.

28 декабря Грудинин лично принес в Комиссию необходимый пакет документов для выдвижения. 29 декабря Центризбирком принял решение зарегистрировать уполномоченных представителей КПРФ, а также финансовых уполномоченных кандидата.

Кроме того, Павел Грудинин получил разрешение на открытие избирательного счёта для формирования фонда предвыборной кампании.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

10.01.2018 00:01
Что же делать?

Прийти отдать голос за Грузинина - повысить явку, лишний раз легитимизировать ВВП. Не прийти - упустить свой шанс.

0  0
10.01.2018 06:07
- гость -

У этого кандидата в президенты России нет шансов на победу – но людям свойственно мечтать.
По мнению российских аналитиков, кандидатура Грудинина — это часть кремлевского проекта, призванного повысить явку избирателей посредством увеличения числа кандидатов

0  0
10.01.2018 06:48
- гость -

23,60

0  0
10.01.2018 07:43
гость

А почему не баллотируются Лавров, Шойгу? Какие - то слабые кандидаты(ну, кроме, Путина, разумеется).

0  0
10.01.2018 07:43
гость

А почему не баллотируются Лавров, Шойгу? Какие - то слабые кандидаты(ну, кроме, Путина, разумеется).

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
08:13
"Технология" и "Комбинация": кто из музыкантов выступит на "Дискотеке 90-х" 0
08:04
Что можно и чего нельзя по новому закону о домашних животных в Алтайском крае 78
07:50
Отмечаем старый Новый год: что приготовить и подать на праздничный стол 0
07:21
Нарастит этажность и потеряет частный сектор: каким будет Барнаул будущего? 1
07:12
Что такое старый Новый год и почему мы его празднуем 23
07:03
Квартиру с высокими потолками продают в элитном доме в Барнауле за 13,5 млн 0
06:48
Главные премьеры в кино 2018 года: выбор Amic.ru 0
06:32
Волна тепла доберется до Алтайского края 10 января 0
06:23
Крутой вираж: как водителей будут лишать прав за долги в 2018 году 0
06:17
Пыль и разруха: как в Барнауле сносят "Сказку" 1
06:01
Крещенскому морозу быть: недолгая оттепель на Алтае уступит место холодам 0
05:33
Путин заменил термин "жилье экономкласса" на понятие "стандартное жилье" 0
04:44
Осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной выходит на свободу 3
03:21
РПЦ опровергла слухи о переодевании сотрудника ФСО в священника 2
02:37
Госдума отложила до весны реализацию послания президента 3
01:51
Госдума создала рабочую группу по изучению конфликтов интересов 0
00:17
Ученые изучили строение и возможности молекулярных "двигателей" бактерий 0
23:40
ПФР отказал некоторым россиянам в пенсии по старости 0
23:24
ЦИК получил документы для регистрации Грудинина 5
23:08
Стюардессам могут разрешить оказывать первую помощь 0
22:59
Умер основатель одной из старейших действующих рок-групп в мире 0
22:41
Горбатый кит спас женщину от нападения акулы в Тихом океане 1
22:11
Алтайский судебный пристав уехал руководить управлением на Сахалине 0
21:46
Мужчина ледорубом убил приятеля из-за новогодней телепередачи 2
21:27
Кот сорвал освобождение спасенной белки 1
21:03
Конкурсному управляющему не удалось спасти предприятие с помощью лотереи 0
20:32
Двое жителей Волгограда, празднуя Новый год, изнасиловали собутыльника 2
20:13
Водку "Столичная" закрепили за Россией 0
20:01
Мутко получил небольшую хорошую должность 3
19:49
Знаменитости отказываются от рекламы H&M из-за расового скандала 2
19:26
Житель ХМАО погиб, катаясь на "ватрушке", пристегнутой к машине 2
19:11
Спектакль по рассказам Ивана Бунина представят барнаульской публике 0
19:08
Коротко о главном: коррупционные риски, оттепель и итоги Нового года
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 9 января
18:51
Автомобили Lada подскочили в цене в январе на 2-3% 0
18:32
Четыре алтайские команды отправились на фестиваль в Сочи покорять КВН 0
18:24
Первым посетителем Музея шоколада в "Белокурихе-2" стал Сергей Меняйло 0
18:10
Как провести рабочую неделю и куда барнаульцам сходить с 9 по 12 января 0
18:04
Мужчина в Барнауле купил SIM-карту с чужим мобильным банком и снял деньги 5
17:50
Единственное выступление коллектива Artik&Asti состоится в Барнауле 1
17:41
Лидером новогоднего проката стал фильм "Движение вверх" 0
17:32
Школы Алтая проверят на готовность принять детей после зимних каникул 2
17:23
Мошенники начали активно организовывать фальшивые конкурсы от Сбербанка 3
17:11
"Алтайский цемент", увязнув в долгах перед ВТБ, угодил под "наблюдение" 7
17:02
Сбор подписей в поддержку Путина на президентских выборах стартует на Алтае 56
16:52
Роспотребнадзор опроверг планы "убавить" солнечный свет для москвичей 2
16:41
Врачи в Алтайском крае спасли обварившуюся кипятком беременную женщину 1
16:33
Количество способных рожать женщин в России через 15 лет снизится на треть 13
16:22
Детям до пяти лет разрешили ездить бесплатно в автобусах Алтайского края 15
16:11
Никто, кроме нас: читатели Amic рассказали, готовы ли стать добровольцами 0
16:05
Сидящий на стуле труп обнаружили жители Петербурга в парадной 4

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.