ПФР отказал некоторым россиянам в пенсии по старости

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что Пенсионный фонд России отказал в 2017 году нескольким россиянам в назначении страховой пенсии по старости.
Причиной стала нехватка баллов и стажа. Министр отметил, что ПФР неоднократно отказывал в выплатах тем россиянам, чьи работодатели искусственно занижали прибыль и уходили от выплат взносов в фонд или которые мало работали.
Топилин добавил, что тем, кто получил такой отказ, была назначена социальная пенсия. Однако ее размер отличается от размера пенсии по старости в полтора раза в меньшую сторону.
"Хочется, чтобы граждане понимали, что от их страхового стажа зависят их будущие пенсии. Уже в 2017 году были случаи, когда Пенсионный фонд был вынужден отказать людям в назначении страховой пенсии по старости из-за того, что им не хватило страхового стажа и пенсионных баллов. Таким людям назначается социальная пенсия. И если ее размер ниже прожиточного минимума, то им сделают доплату и "дотянут" пенсию. Но хочу заметить, что сейчас средняя страховая пенсия по старости по стране более чем в полтора раза (в 1,65 раза) выше прожиточного минимума пенсионера. И в дальнейшем она будет увеличиваться", — рассказал министр Топилин.
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