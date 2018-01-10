Представитель Русской православной церкви объяснила, зачем священнику, участвовавшему в Рождественской литургии в храме Христа Спасителя 7 января, понадобилось устройство спецсвязи. Об этом она рассказала радиостанции "Говорит Москва".
"Это сотрудник протокольного отдела патриархии. Такое вы можете увидеть на каких-то больших официальных мероприятиях, которые работают с пресс-службой патриарха", — рассказала представитель РПЦ.
Ранее пользователи социальных сетей обратили внимание на фотографию священника с радиопередатчиком в ухе. Снимок был сделан на литургии, которую вел патриарх Московский и всея Руси Кирилл, на ней присутствовал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Было выдвинуто предположение, что служителем церкви являлся переодетый сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО).
Глава пресс-службы патриарха отец Александр Волков подтвердил, что его подчиненные на массовых богослужениях регулярно пользуются подобными радиопередатчиками, чтобы координировать свои действия: "Наверное, такая же ушная гарнитура используется сотрудниками службы безопасности, но никакого отношения к спецсвязи это не имеет".
Комментарии
это финиш)
Да кто в это поверит, после так называемых "рыбаков". Кстати, у сотрудников ГАЗа, тоже применяются такие устройства