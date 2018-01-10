В Госдуме создана рабочая группа для изучения возможных конфликтов интересов у депутатов, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин после заседания Совета Думы, пишет "Парламентская газета".
"Задача рабочей группы — изучить вопросы, связанные с конфликтами интересов, и, если потребуется, внести предложения по изменению законодательства в области борьбы с коррупцией, касающиеся принятия решений с участием депутатов", — пояснил Володин.
Он подчеркнул, что будут изучаться и конфликты, связанные с депутатскими обращениями в различные ведомства. По итогам работы этой группы возможны антикоррупционные поправки в законодательство.
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