Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в весеннюю сессию Госдуме предстоит принять 23 закона для реализации послания президента, пишет "Парламентская газета".
"Мы вместе с правительством над этим работаем, считаем, что это нужно сделать как можно быстрее", — сказал Володин.
Также он рассказал, что в приоритете у депутатов Госдумы вопросы создания условий для развития предпринимательства, обеспечения жильем граждан, защиты дольщиков.
"Эта тема, которая нас волнует, и мы планировали ее рассмотреть в весеннюю сессию", — подчеркнул Володин.
Также он сообщил, что в Госдуме создана рабочая группа для изучения возможных конфликтов интересов у депутатов.
Комментарии
Ввели должность "Разводилы депутатов"? Там точьно одно жульё!
Типа, до весны подождем, а вдруг не выберут, то и исполнять не надо
Нехорошо поступают. Он им зарплаты поднял, а они саботируют.