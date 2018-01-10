Потребительскую корзину предложили пересмотреть

Первый зампред Комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов заявил, что ключевой социальный закон для россиян — закон о потребительской корзине — должен быть изменен с учетом выделения средств на жилье, транспорт и отдых, пишет "Парламентская газета".

"Сегодня главный тормоз в борьбе с бедностью — закон о потребительской корзине, он должен быть отменен и переписан. "Справедливая Россия" будет это предлагать. В нынешней редакции закон не предусматривает ни рубля на приобретение, ремонт, аренду жилья, нет средств на культуру, отдых, транспорт. В Германии в соответствующем законе прописано по 400 важнейших показателей, у нас зафиксировано по 30 наименований продуктов, по 10 — одежды. Этого недостаточно", — подчеркнул Нилов.

Также он указал на необходимость увеличения продолжительности жизни россиян. Для этого, по его мнению, необходимо увеличить расходы на здравоохранение. "Мы считаем, что они должны вырасти в два раза, на уровне 7% от ВВП", — считает депутат Нилов.

Ранее министр труда и социальной защиты населения России Максим Топилин заявил, что нужно пересмотреть состав потребительской корзины, добавив туда мясных и рыбных продуктов.

Примечательно, что в сентябре 2017 года Минтруд предлагал на три года заморозить действующую потребительскую корзину.

Потребительскую корзину пересматривают каждые пять лет. "Срок действия" текущей подошел к концу 31 декабря 2017 года, однако было предложено продлить срок на 2018-2020 годы из-за "необходимости доведения МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения".