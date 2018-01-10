Следователи инициировали проведение доследственной проверки после выхода сюжета на НТВ о том, что в Барнауле несколько семей вынуждены проживать в нежилом помещении – в подвале административного здания по улице Червонной, где в настоящее время расположены детский сад и оздоровительный клуб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.

В сюжете федерального телеканала было сказано, что якобы многие из жильцов имеют регистрацию по этому адресу и живут там много лет. Подвал непригоден для проживания, но у людей нет возможности переселиться в другое место.

"В сюжете говорится о бездействии чиновников в решении жилищной проблемы граждан, а также их незаконных действиях по выселению людей из квартир. Жильцы вынуждены терпеть периодическое отключение электроэнергии и другие неудобства, создающие сложности в проживании", — сказано в сообщении СКР.

В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сюжете, и дать правовую оценку действиям должностных лиц, предпринимающих незаконные действия по выселению граждан и не принимающих мер по решению их жилищной проблемы.