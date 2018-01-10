Многокилометровые пробки образовались на дорогах Барнаула утром в среду, 10 января. Согласно сервису "Яндекс.пробки", сейчас на дорогах краевой столицы восьмибалльные заторы.
Затруднено движение на Змеиногорском тракте в сторону центра (скорость движения – 10 километров в час), стоит и улица Кутузова.
Сложная ситуация сохраняется на третьем малаховском кольце, Павловском тракте в сторону центра (скорость движения – три километра в час), проспекте Строителей.
Пробки образовались на улицах Матросова, Северо-Западная, проспекте Ленина в сторону центра (скорость движения – пять километров в час).
Комментарии
Проехал по Петрова от С.Поляны до Телефонной, далее по Сов.Армии - Строителей до Ядринцева. Далее по Папанинцев на Красноармейский и до Сити. Ехал минут 30. И не думайте что летел выпучив глаза. Макс скорость была наверно не более 50-ти и то в двух трех местах.
Правда в одном месте пришлось нарушить ) Угадаете в каком? )
PS Вообще скользковато конечно, но не нужно из-за бурана совсем уж черепахами плестись. Видимость нормальная, дороги чищены (хотя уже опять пора чистить)
bwoah...
Осведомлены ? )))