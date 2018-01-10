Руководитель интернет-компании Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в истории, сейчас его состояние достигает $105,1 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский телеканал CNN.

Издание отмечает, что капитал бизнесмена вырос из-за увеличения стоимости акций Amazon, которая является крупнейшим онлайн-ритейлером в мире. Только в начале этого месяца бумаги компании выросли в цене на 6,62%, до $1,3 тыс. за акцию.

Отметим, что ранее самым богатым человеком в мире считался один из основателей американской компании Microsoft Билл Гейтс. В 1999 году его состояние превышало $100 млрд. Сейчас его состояние в рейтинге Bloomberg составляет $93,3 млрд, а в списке Forbes — $91,1 млрд.

