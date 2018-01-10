Советский и российский оперный певец, народный артист СССР и бывший солист Большого театра Александр Ведерников скончался на 91-м году жизни. Об этом пишет ТАСС.

Издание уточняет, что о смерти певца стало известно от его сына 9 января. Пока неизвестны время и место прощания с оперным певцом.

Александр Ведерников исполнял практически все басовые партии в русских операх. Много концертировал. Особенно плодотворным стало сотрудничество певца с композитором Г. В. Свиридовым. Началось оно с исполнения ещё в консерваторские годы песен из поэмы "Страна отцов" на стихи А. С. Исаакяна. Затем последовало много работ. Одна из самых замечательных — исполнение цикла из 9 песен на стихи Р. Бернса (в том числе "Всю землю тьмой заволокло", "Финдлей", "Возвращение солдата", "Честная бедность"), а также песни на слова А. С. Пушкина, С. А. Есенина, Ф. И. Тютчева, А. А. Блока, песня Шута из комедии "Двенадцатая ночь" и многие другие. В 1959 году стал первым исполнителем партии Поэта в "Патетической оратории" Г. В. Свиридова на слова В. В. Маяковского. В 2009 году дебютировал в 80-летнем возрасте в партии Солопия Черевика в спектакле Театра "Русская опера" "Сорочинская ярмарка" М. П. Мусоргского.