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Новый размер ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего и последующих детей определили в Алтайском крае, сообщает региональное правительство.

Уточняется, что он равен величине прожиточного минимума на детей и пересматривается на момент формирования краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Таким образом, с 1 января 2018 года ежемесячно семьям при рождении третьего и последующего ребенка будут выплачивать 9434 рубля.

Основные условия для получения выплаты:

рождение третьего ребенка или последующих детей после 31 декабря 2012 года;

проживание семьи на территории Алтайского края;

среднедушевой доход семьи не должен превышать установленную в крае величину прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения.

Выплата предоставляется семье до достижения ребенком возраста трех лет. За назначением данного механизма социальной поддержки можно обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства или в многофункциональный центр.