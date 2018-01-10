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Назван новый размер выплаты при рождении третьего ребенка в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Он равен величине прожиточного минимума

Фото: l34.news

Новый размер ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего и последующих детей определили в Алтайском крае, сообщает региональное правительство.

Уточняется, что он равен величине прожиточного минимума на детей и пересматривается на момент формирования краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Таким образом, с 1 января 2018 года ежемесячно семьям при рождении третьего и последующего ребенка будут выплачивать 9434 рубля.

Основные условия для получения выплаты:

  • рождение третьего ребенка или последующих детей после 31 декабря 2012 года;
  • проживание семьи на территории Алтайского края;
  • среднедушевой доход семьи не должен превышать установленную в крае величину прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения.

Выплата предоставляется семье до достижения ребенком возраста трех лет. За назначением данного механизма социальной поддержки можно обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства или в многофункциональный центр.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

10.01.2018 09:49
4ugun

почему стесняются писать фразу "выплаты за третьего ребенка для бедных", ведь "среднедушевой доход семьи не должен превышать установленную в крае величину прожиточного минимума" - это и есть бедность!

0  0
10.01.2018 10:12
Nic

Полно получающих это пособие тех, у кого ЗП в конверте

0  0
10.01.2018 10:20
- гость -

Так то позорно , кормим многих, прощаем долги астрономические , а на детей жмемся...выкраиваем. Лукашенко вон молодец.. у меня есть народ и я его должен кормить и точка.

0  0
10.01.2018 10:27
- гость -

народ и я его должен кормить и точка. прям всех за свои кровные кормит

0  0
10.01.2018 10:39
Вит

Я что-то не понял фразу: рождение третьего ребенка или последующих детей после 31 декабря 2012 года.
Опечатка??? Этим детям физически не может быть меньше трех лет))))

0  0
10.01.2018 10:48
- гость -

Им уже наверно выплатили, а они и не знали!

0  0
10.01.2018 10:48
Nic

10.01.2018 10:39
Вит

Так записано в нормативном акте. Это пособие появилось не сейчас, а с 2013 года. В настоящее время это распространяется и на рожденных в 2017, и в 2016, а рожденным в 2015 остались считанные месяцы.

0  0
10.01.2018 11:22
- гость -

Им уже наверно выплатили, а они и не знали! ситуация такая - пока ты САМ не узнаешь и не пойдешь в соц защиту за деньгами никто не прийдет и не скажет - вам положено, у меня знакомые после года только узнали что на 3 ребенка чтото положено, и эти уроды в соцзащите ничего не вернули за прошедший год.

0  0
10.01.2018 11:45
11;22

Вот и я о том, что нет ли тут повода для работы труженикам губпрокуратуры,и СК?

0  0
10.01.2018 12:25
Пацифист

10.01.2018 09:49
4ugun
Если среднедушевой доход в семье ниже прожиточного минимума, то человек не бедный, он нищий, бедные те, у кого среднедушевой доход ниже двух прожиточных.

0  0
10.01.2018 12:32
Vanadiy2014

Люмпенов стимулируют. Ты безответственный алкоголик и не знаешь что делать? Рожай третьего, а мы тебе за это МРОТ! За счёт нормальных налогоплательщиков.

0  0
10.01.2018 12:42
Вит

Уважаемый ванадий, а вы поезжайте в наши краевые глубинки и попробуйте в маленьком селе регулярно зарабатывать 30-40 тыщ и потом уже пишите здесь со знанием темы. Неужели нянечки в детсаду или санитарки в больнице все алкоголики и люмпены???

0  0
10.01.2018 12:48
Vanadiy2014

Вит, если человек рожает ребёнка, не имея на него заработка, как его назвать? Просто безотвественным, ветреным? "Ах, мне хочется ребёнка третьего, но содержать я его не буду, ведь я санитарка, а муж сторож". Ну, попробуйте подобрать таким "людям" приличное название сами. Но что б было честно и по сути.

0  0
10.01.2018 12:50
- гость -

10.01.2018 12:48
Vanadiy2014 Всем сменить страну не получится ( это если как попроще объяснить), а ребенка хочется. Образование есть и желание тоже ,а зарплаты адекватной нет . Ты или дурак или провокатор.

0  0
10.01.2018 12:55
- гость -

Ну, попробуйте подобрать таким "людям" приличное название сами. Но что б было честно и по сути.

Твои родители.

0  0
10.01.2018 12:56
Vanadiy2014

Если быть ответственным человеком и желания соизмерять с возможностями означает быть дураком; если сначала думать, а потом делать - признак провокатора.. то в твоей картине мира явно что-то не так.

0  0
10.01.2018 13:05
- гость -

10.01.2018 12:56
Vanadiy2014 Вам видимо все заработали и живете Вы в своем мире... А все остальные люмпены. Раз такие законы принимаются значит вся наша страна люмпенов, а небольшая часть наворовавшие работодатели,которые не хотят платить нормальную зарплату.

0  0
10.01.2018 13:07
Vanadiy2014

10.01.2018 13:05 Вы назвали всю страну люмпенами, а в своём мире почему-то я. Да уж.

0  0
10.01.2018 13:07
- гость -

10.01.2018 12:56
Vanadiy2014 Такие законы принимаются не от хорошей жизни. Рождаемость падает и скоро на тебя и таких ,как ты не кому батрачить будет. Люмпены стали ответственно подходить к делу и стали желания соизмерять с возможностями Алаверды сынок

0  0
10.01.2018 13:08
- гость -

10.01.2018 13:07
Vanadiy2014 Выхватываешь фразу из контекста и пытаешься оправдываться. Убого...

0  0
10.01.2018 13:10
- гость -

10.01.2018 13:07
Vanadiy2014 В своем мире ты и такие, как ты. Потому что не хочешь видеть очевидных вещей. Ходишь в свои магазины,общаешься в своем кругу и дальше своего носа не видишь и видеть не хочешь.

0  0
10.01.2018 13:17
Vanadiy2014

10.01.2018 13:10
- гость -

Что я не вижу, каких очевидных вещей? Что может быть очевиднее правила "сначала думай, потом делай"? Что такого потустороннего в понятии "ответсвенность"?

0  0
10.01.2018 13:31
- гость -

10.01.2018 13:17
Vanadiy2014 Ну так вот люди головой то и стали думать , кормить то не чем , рожать опять перестали. Путин с дружком репу почесали и новый закон для люмпенов написали. Ты и правда дурак или дура ?

0  0
10.01.2018 13:57
- гость -

Чпокаться научились
А жилье заработать не могут?
Мдаа

0  0
10.01.2018 14:07
- гость -

10.01.2018 13:57
- гость - Можно только украсть, а воровать умеет далеко не каждый. Если по честному, то волочь ипотеку лет 15, а для этого нужна работа с адекватной заплатой. Ее нет. Ты и правда дурак хоть ник сменил. Но пишет то один и тот же лоботряс.

0  0
10.01.2018 14:18
Vanadiy2014

10.01.2018 13:57
- гость -

Причём здесь жильё? Об этом вообще не подымался вопрос.

0  0
10.01.2018 14:18
Александр Чуваев

Дело Мальтуса и Людовика 13,короля -Солнце"...после нас, хоть потоп...", живет и процветает. 26 лет "Ванадии" как вандалы грызут Россию и не могут нажраться. Бурбоны плохо кончили, "Ванадии" на очереди, но они этого не понимают.

0  0
10.01.2018 14:26
- гость -

Причём здесь жильё? Об этом вообще не подымался вопрос.
это я Вас переключить что бы)))
таким и ипотеку льготную сделали, то же рожают что бы иметь

0  0
10.01.2018 14:38
- гость -

10.01.2018 14:18
Vanadiy2014 Вопрос всегда в одном ... В ДЕНЬГАХ . А ипотека это частности.

0  0
10.01.2018 14:41
Vanadiy2014

10.01.2018 14:38
- гость -

То есть вы подняли вопрос про чпокаться и жильё, что б "переключить" меня и сделать вывод о том, что вопрос в деньгах? Это, мягко говоря, странно.

0  0
10.01.2018 14:58
- гость -

10.01.2018 14:41
Vanadiy2014 Вы дискутируете с двумя разными людьми

0  0
10.01.2018 15:20
4ugun


10.01.2018 12:25
Пацифист
Если среднедушевой доход в семье ниже прожиточного минимума, то человек не бедный, он нищий, бедные те, у кого среднедушевой доход ниже двух прожиточных.
====================
Разве?
Бедный - тот кто не может удовлетворить минимальные материальные потребности.
Нищий - просящий милостыню.

Нищий не обязательно бедный

0  0
10.01.2018 15:26
- гость -

Это, мягко говоря, странно. и что вся ваша писанина то же со стороны странно смотрится и ничего

0  0
10.01.2018 15:32
ТВ

Мда... Что за народ? То ноют, что для многодетных семей пособий никаких и помощи от государства нет. Теперь ввели пособие за первенца, материнский капитал за второго ребенка, пособие за третьего. И снова ноют!!!! А вспомните, то время, когда вообще никаких выплат не было! И ничего... жили... у меня уже возникает ощущение, что на амике собрались вечно ноющие и вечно всем недовольные бездельники. Как вы вообще с таким подходом живете?

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10.01.2018 16:52
- гость -

То ноют, что для многодетных семей пособий никаких и помощи от государства нет
вы все в кучу свалили
во первых ноют что нет помощи - те кто плодится рьяно
во вторых ноют что зачем им помогать- те кто реально родил одного-двух и не гонится за помощью и подачками

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