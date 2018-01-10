Французская актриса Катрин Денев и еще около 100 женщин написали открытое письмо, в котором поддерживают право мужчин приставать к женщинам и соблазнять их. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда" со ссылкой на газету Le Monde.

В письме говорится, что нужно отличать ухаживания от домогательств и не превращать "разумный протест против сексуального насилия" в угрозу сексуальной свободе.

"Изнасилование — это преступление. Ухаживания, даже настойчивые, — нет, а галантность не является признаком агрессивного мачо", — сказано в письме.

Активистки пишут, что из-за "охоты на ведьм", которая разыгралась в шоу-бизнесе, многие мужчины остались без работы – они пытались кого-то поцеловать или потрогать. При этом "пуританские" движения в большинстве случаев даже не пытались разобраться в ситуации.

Напомним, что в прошлом году в домогательствах обвинили режиссера Оливера Стоуна, актера Дастина Хоффмана, бас-гитариста группы Kiss Джина Симмонса и многих других.