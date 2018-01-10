Французская актриса Катрин Денев и еще около 100 женщин написали открытое письмо, в котором поддерживают право мужчин приставать к женщинам и соблазнять их. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда" со ссылкой на газету Le Monde.
В письме говорится, что нужно отличать ухаживания от домогательств и не превращать "разумный протест против сексуального насилия" в угрозу сексуальной свободе.
"Изнасилование — это преступление. Ухаживания, даже настойчивые, — нет, а галантность не является признаком агрессивного мачо", — сказано в письме.
Активистки пишут, что из-за "охоты на ведьм", которая разыгралась в шоу-бизнесе, многие мужчины остались без работы – они пытались кого-то поцеловать или потрогать. При этом "пуританские" движения в большинстве случаев даже не пытались разобраться в ситуации.
Напомним, что в прошлом году в домогательствах обвинили режиссера Оливера Стоуна, актера Дастина Хоффмана, бас-гитариста группы Kiss Джина Симмонса и многих других.
Комментарии
А потом удивляются откуда на Западе стока заднеприводных.
10.01.2018 10:16
ыть
Оказывается, есть нормальные люди
Оказывается, есть нормальные женщины
10:16
Так это они волну и гонят, т.к. по их мнению приставать к женщинам - это грех, а к мужикам нормально.
И за мужиков тоже погорели.
Смешно, когда о якобы домогательствах, заявляют спустя много лет. И , как правило, к известным состоятельным мужчинам.
Американская чернокожая активистка Салли Стивенсон заявила, что Хокинг пытался к ней приставать: - «Этот человек, возомнивший себя учёным, ответил мне в личной переписке. Он написал, что изучение чёрных дыр ему кажется более перспективной темой, чем решение социальных вопросов, которыми и так в США занимается множество людей. Я думаю, никому не надо объяснять, что это белое дерьмо имело в виду под изучением «чёрной дыры», — заявила она.
Это тот ученый, который в коляске...
Фейк, но смешной...