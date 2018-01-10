Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителей региональных следственных управлений в Приморском и Алтайском краях доложить о ходе и результатах выяснения обстоятельств нарушения прав граждан.

Как сказано на сайте СКР, узнав о грубых нарушениях прав граждан, Александр Бастрыкин поручил руководителям региональных следственных управлений доложить о ходе и результатах возбужденного уголовного дела и процессуальной проверки.

9 января в эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет о мошенничестве чиновников департамента образования и науки Приморского края, связанном с приобретением жилья для выпускников детских домов по завышенным ценам. При этом подчеркивалось, что до сих пор многие выпускники так и не получили долгожданные квартиры. По данным фактам в СУ СК России по Приморскому краю расследуется уголовное дело.

Другой сюжет касался безвыходной ситуации, в которой оказались несколько семей из Барнаула, вынужденных проживать в подвале административного здания, где в настоящее время расположены детский сад и оздоровительный клуб. Многие из жильцов имеют регистрацию по данному адресу и живут там уже много лет. В сюжете говорится о бездействии чиновников в решении жилищной проблемы граждан, а также их незаконных действиях по выселению людей из квартир. Жильцы вынуждены терпеть периодическое отключение электроэнергии и другие неудобства при невозможности переехать в другое жилье. По сообщению СМИ в СУ СКР по Алтайскому краю была незамедлительно организована доследственная проверка.

Кстати, первый развернутый материал на данную тему еще 1,5 месяца назад опубликовал портал "Сибирь.Реалии". Статья Анны Гавриловой под заголовком "Ниже плинтуса": в столице Алтая людей выгоняют из подземелья на улицу" вышла 29 ноября 2017 года.