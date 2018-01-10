Полицейский в американском штате Луизиана вывел со школьного собрания учительницу в наручниках, которая пожаловалась на низкую зарплату. Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на KATC-TV.
Издание уточняет, что преподаватель английского языка Дейша Харгрейв на школьном собрании выступила с жалобой на заработную плату, после чего полицейский взял ее за локоть и попросил удалиться.
После этого страж порядка повалил преподавателя на пол и надел на нее наручники, а затем вывел из здания школы.
Школа не предъявила обвинений своей сотруднице, но женщина все равно оказалась в камере из-за того, что не выполнила приказ полицейского, который потребовал выйти.
Комментарии
Идеал демократии, надежда человечества, сияющий град на холме...
Не из-за жалобы на низкую зарплату, а из-за неисполнения требования полисмена удалится из помещения. Это несколько разные обстоятельства. Но Sapienti sat
10.01.2018 10:43
гость
требование удалиться из зала были незаконны, логичный вы наш. Вы бы хоть видео посмотрели или причинно-следственную связь продумали. Из зала она вышла самостоятельно. Все остальное - чистое беззаконие.
10.01.2018 10:51
- гость -
требование удалиться из зала были незаконны,
эта на ваш незамутненный взгляд.
Если садитесь играть с жуликами, по ими же установленными правилами, то нужно быть готовыми к подобному развитию ситуации.
Учительница стала настойчиво задавать неудобные вопросы. Разумеется никто с ней бы никто в полемику вступать не стал. Попросили соблюдать порядок, регламент и т.п., но она в вняла, после чего страж получил команду фас.
Она пожаловалась на зарплату, за это полиция удалила ее с собрания. Вот и все. Будешь жаловаться на зарплату, вмешается полиция. Для этого полиция, чтобы никто на зарплату не жаловался.
А что вообще полицейский делает на школьном собрании?
повезло училке, что негр сдержался, видно, как несколько раз рука полисмена по привычке тянется к пистолету...
нашим, наверное, на трудно жить в Штатах
10.01.2018 11:45
ололо
Вот до чего довела демократия США. В 19-м веке в штате Луизиана негры были куда скромнее.
ДЕМОКРАТИЯ однако!
ДЕМОКРАТИЯ однако!
Н у видно же что этот нехр полисмен психопат, он просто больной на голову и ему нельзя вообще доверять оружие. Хорошо что он вообще эту учительницу не завалил из своего ствола за ее слова о зарплате
Вот также в резиновых лодках полных людей такие будущие полисмены доплывают до европы. Отплывают они от берегов ливии. Туда они доплывают буквально в одних трусах, в ш и в ы е, грязные и голодные . А потом освоившись и откормившись они начинают качать права. Буквально сегодня одна такая резиновая посудина развались на части и потонуло не менее 50 таких будущих полисменов
А зачем нам это показали? Чтобы мы на собраниях тихо сидели и не удивлялись присутствию на них полицаев?