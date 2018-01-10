Полицейский в американском штате Луизиана вывел со школьного собрания учительницу в наручниках, которая пожаловалась на низкую зарплату. Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на KATC-TV.

Издание уточняет, что преподаватель английского языка Дейша Харгрейв на школьном собрании выступила с жалобой на заработную плату, после чего полицейский взял ее за локоть и попросил удалиться.

После этого страж порядка повалил преподавателя на пол и надел на нее наручники, а затем вывел из здания школы.

Школа не предъявила обвинений своей сотруднице, но женщина все равно оказалась в камере из-за того, что не выполнила приказ полицейского, который потребовал выйти.