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США намерены сдерживать Россию посредством ослабления ограничений на использование ядерного оружия и разработки новой боеголовки с зарядом малой мощности, передает РИА "Новости" со ссылкой на The Guardian.

Как заявил иностранному изданию бывший старший директор Совета национальной безопасности по контролю над вооружениями и нераспространению Джон Вулфстал, в Пентагоне разработали новый обзор ядерной политики.

В документе речь идет об оснащении американских модифицированных баллистических ракет подводного базирования новыми боеголовками. По словам Вулфстала, эти ракеты призваны сдерживать РФ от применения ядерных боеголовок тактического назначения в случае возникновения конфликта в Восточной Европе.

Также он заявил, что новая ядерная политика США представляется более воинственной, чем курс бывшего президента США Барака Обамы.

The Guardian также акцентирует внимание на том, что сторонники контроля за вооружениями уже выражают беспокойство из-за намерений США создать новую боеголовку. По их мнению, этот шаг увеличивает вероятность использования ядерного оружия.