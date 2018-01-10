Фото: xlom.ru
США намерены сдерживать Россию посредством ослабления ограничений на использование ядерного оружия и разработки новой боеголовки с зарядом малой мощности, передает РИА "Новости" со ссылкой на The Guardian.
Как заявил иностранному изданию бывший старший директор Совета национальной безопасности по контролю над вооружениями и нераспространению Джон Вулфстал, в Пентагоне разработали новый обзор ядерной политики.
В документе речь идет об оснащении американских модифицированных баллистических ракет подводного базирования новыми боеголовками. По словам Вулфстала, эти ракеты призваны сдерживать РФ от применения ядерных боеголовок тактического назначения в случае возникновения конфликта в Восточной Европе.
Также он заявил, что новая ядерная политика США представляется более воинственной, чем курс бывшего президента США Барака Обамы.
The Guardian также акцентирует внимание на том, что сторонники контроля за вооружениями уже выражают беспокойство из-за намерений США создать новую боеголовку. По их мнению, этот шаг увеличивает вероятность использования ядерного оружия.
Комментарии
Лучше бы пенсионерам деньги отдали или детский садик построили
Если у США есть ядерные боеголовки, чтобы уничтожить всю Землю 15 раз, а у России боеголовки, чтобы уничтожить Землю 10 раз, то каким образом еще одна боеголовка на это повлияет?
10.01.2018 10:25
гость
Учите матчасть. Иметь ядерный заряд и иметь ядерный заряд, который 100% попадет в цель - это две совсем разные вещи. Сбить боеголовку, которая летит по баллистике и сбить боеголовку, которая летит на гиперзвуке с изменяемой траекторией - это две разные задачи.
А вот международный обозреватель ИА REGNUM Евгений Пожидаев утверждает, что победа над не располагающим ядерным паритетом и достаточным количеством ядерного оружия противником возможна. Причем без глобальной катастрофы и с существенной выгодой. Но если он прав, то напрашивается другой вывод, если РФ и США обменяются ядерными ударами, то выиграют не они, а те, где можно будет жить. Но туда побегут с мест, где жить нельзя. В итоге опять возможен ядерный конфликт. То есть итог все равно жизни практически конец
наступает новая эра вот и все
противоракетные системы через 20 лет будут обычным металлоломом
ракеты все будут на гиперзвуке. И Россия будет невооруженная против них
Надежда у вражин именно на это. И ставка на это
Но в новой эре старые ракеты очень даже нам пригодятся.
Мы возьмем числом. Против 8тысяч ракет с кассетными ядерными боеголовками по 50-100 штук не устоит никто
И вопрос не в технике а в человеке с ружьем. Человек за пультом управления глобальным запуском должен не просто без колебаний запустить этот ядерный дождь а даже может испытать радость от запуска и результата
10.01.2018 10:35
Еж
Искандер из Калининграда в Западную Европу или из Смоленска в Восточную Европу не летит по баллистике. Как и в США с подводных лодок у берегов США. Вопрос, рискнет ли США получить ядерный удар, например, за Украину или Прибалтику? Настолько ли дороги для США Украина и Прибалтика? Если рискнет, то нам не повезет, хотя и США не сильно повезет. Но если на нас нападет НАТО из Европы, то выбора у нас не будет, придется проверять, насколько для США дорога Европа. Сами мы нападать не собираемся, но Европа должна знать, что при нападении на РФ, в ней никто жить не будет.
акститесь. Для США не дорога ни США ни Европа. США - это государство фантом. Им до сих пор управлял фининтерн. Который вообще не привязан ни к какому конкретному месту. Тот кто сидит на красной кнопке и не привязан к месту красной кнопки заранее сильнее того кто сидит на красной кнопке и привязан к месту нахождения красной кнопки
Современная война будет вестись точечно. ШерлокамиХолмсами. Которые будут вычислять управленцев мирового фининтерна и их ликвидировать. Выстрелом в затылок
С ликвидацией верхушки мирового фининтерна управляющего миром и банковского кризиса с крахом доллара ликвидируется и противник сидящий на красной кнопке
Американцы вообще могут стать после этого страной без ядерного оружия. Причем сугубо добровольно
10.01.2018 11:14
майор
узнаю старого, душевнобольного майора)))
В любом случае новая боеголовка США это подтверждение насколько правилен путь на модернизацию ядерного оружия. Не будет ядерного паритета, завтра не будет РФ. Россию сделают безядерной и исключат из Собеза ООН. Армию распустят, Крым отойдет Украине, Курилы – Японии, Калининград – Германии. Если национальные республики захотят независимости, им разрешат выйти из РФ. То, что останется от России, с одной стороны будут охранять войска НАТО, а с другой Китай. Может это и неплохо, но не мы собирали Россию, имеем ли мы право ее распускать?
10.01.2018 11:14
майор
будут вычислять управленцев мирового фининтерна и их ликвидировать
А что помешает управленцам фининтерна нажать на красную кнопку, если их начнут ликвидировать? Какая им разница как умереть? Зачем им ждать, когда их ликвидируют? А нажав на кнопку они уничтожат и врагов тоже.
10:25
У России больше, чем у США ядерных ББ для стратегических носителей по состоянию на 01.12.2017 году и разрыв в нашу пользу растет с каждым годом (сказывается техническое отставание США в ядерной отрасли), а по тактическим боезарядам разница в нашу пользу для США вообще катастрофична. У них минимум рабочих боеголовок для ракет, есть только 400 с+ бомб в Европе. Все попилино и порезано, "Вольта с ржавыми ракетами" (ц).
10.01.2018 11:35
АК-59
Какая хорошая новость. Если правда...
10.01.2018 11:29
гость
А что помешает управленцам фининтерна нажать на красную кнопку, если их начнут ликвидировать? Какая им разница как умереть? Зачем им ждать, когда их ликвидируют? А нажав на кнопку они уничтожат и врагов тоже.
А не надо думать что будет если управленцы нажмут на красную кнопку если их начнут ликвидировать. Не надо сцать. Надо работать - ликвидировать
Если бы да кабы во рту бы росли грибы
10.01.2018 11:46
- гость -
Осталось найти управленцев фининтерна и тех, кто будет их ликвидировать. И попробовать ликвидировать хоть одного. Если сразу после этого ликвидируют ликвидаторов, или начнется война, то ликвидация тут же и закончиться
10.01.2018 11:52
гость
Осталось найти управленцев фининтерна и тех, кто будет их ликвидировать. И попробовать ликвидировать хоть одного. Если сразу после этого ликвидируют ликвидаторов, или начнется война, то ликвидация тут же и закончиться
Ошибаешься. Если ликвидировать хотя бы двух трех то кто то из них сами придут и продадут своих же. За возможность жить и дальше есть икру с маслом.
Это Павка Корчагин бы начал войну. Они далеки от Корчагиных
Такова их природа.
И кстати. В затылок стрелять им всем совсем не обязательно. Достаточно их разом всех обанкротить. Обрушив ФРС вместе со всей западной мировой фин системой.
А систему эту обрушить сейчас вполне реально вызвав панику
На кону здесь стоит очень многое. Например возможность отменить горячую 3 мировую ядерную войну
Работать надо в этом направлении
Майора опять выпустили раньше срока, Т. майор,сходи в лес к белочке с ответным визитом и доложи командованию фининтерна.
Клуб параноиков обсуждает ядерную войну
10.01.2018 12:01
майор
Исходя из логики это первая сотня из списка Форбс. Кого из них надо ликвидировать? Или всю сотню сразу?
10.01.2018 10:25
гость
Если у США есть ядерные боеголовки, чтобы уничтожить всю Землю 15 раз, а у России боеголовки, чтобы уничтожить Землю 10 раз
---
Это кто такое высчитал?
т. майор,прошу немедленно сдать комп. каптерщику,об исполнении доложить немедленно.
10.01.2018 10:35
Еж
Сбить боеголовку, которая летит по баллистике и сбить боеголовку, которая летит на гиперзвуке с изменяемой траекторией - это две разные задачи.
---
Так, на всякий случай. На какой скорости летит боеголовка МБР или БРПЛ?
10.01.2018 11:01
майор
Мы возьмем числом. Против 8тысяч ракет с кассетными ядерными боеголовками по 50-100 штук не устоит никто
---
Это шедеврально! Одна маленькая проблема - даже у СССР никогда не было 8 тысяч ракет. На конец существования СССР было 1398 МБР и 940 БРПЛ. У РФ на начало 2017 - 324 МБР и 192 БРПЛ. Осталось сделать всего 7484 ракеты - дело в шляпе!
10.01.2018 12:57
- гость -
Я это 30 лет назад в школе изучал. Тогда ядерного запаса хватало, чтобы уничтожить Землю 50 раз. Пусть в 10 раз наврали, остается 5 раз. Пусть в 5 раз сократилось, 1 раз все равно остается, а этого хватит. Хотя может и не наврали и не сократилось... Может и увеличилось или стало мощнее...
10.01.2018 11:05
гость
Искандер из Калининграда в Западную Европу или из Смоленска в Восточную Европу не летит по баллистике. Как и в США с подводных лодок у берегов США.
---
А по какой траектории летают эти ракеты? В мировом эфире, дикие и свободные, не подчиняющиеся законам баллистики и тяготения?
10.01.2018 13:08
гость
Я это 30 лет назад в школе изучал. Тогда ядерного запаса хватало, чтобы уничтожить Землю 50 раз.
---
Расчеты можно где-то посмотреть? И еще: за 30 лет изменилось очень многое.
10.01.2018 13:08
- гость -
У РФ на начало 2017 - 324 МБР и 192 БРПЛ
А в соответствие с договором СНВ-3 количество ядерных боезарядов должны быть сокращено до 1 550 единиц, а число МБР, БРПЛ и ТБ – до 700 единиц. А США возмущается, что РФ СНВ-3 не выполняет. То есть больше 1 550 единиц получается. И ядерный заряд, который несет одна единица, больше, чем 30 лет назад, когда считалось, что можно взорвать Землю 11 раз. А надо всего 1 раз
10.01.2018 13:12
- гость -
Расчеты можно где-то посмотреть? И еще: за 30 лет изменилось очень многое
А в какую сторону? Этого никто не знает... Так что ядерную войну развязывать не желательно
В любом случае вывод то один, ядерные силы России нужно развивать
10.01.2018 11:35
АК-59
У России больше, чем у США ядерных ББ для стратегических носителей по состоянию на 01.12.2017 году и разрыв в нашу пользу растет с каждым годом
---
Можно посмотреть цифры? А то у меня другие сведения.
Динамика за этот год (New START Treaty Aggregate Numbers of Strategic Offensive Arms):
на 01.03.2017 США - 1411 РФ - 1765 (разница 354)
на 01.09.2017 США - 1393 РФ - 1561 (разница 168)
Что-то не вижу роста разрыва, просто США раньше вышли на уровень, разрешенный договором СНВ-3 и даже немного ниже.
10.01.2018 13:14
гость
А в соответствие с договором СНВ-3 количество ядерных боезарядов должны быть сокращено до 1 550 единиц, а число МБР, БРПЛ и ТБ – до 700 единиц. А США возмущается, что РФ СНВ-3 не выполняет.
---
Посмотрите на мой комментарий от 13:21 - и вам все станет ясно. США уже несколько лет как вышли на уровень договора, а РФ тянет резину.
10.01.2018 13:24
- гость -
США уже несколько лет как вышли на уровень договора, а РФ тянет резину.
Посмотрите мой комментарий от 13:14 - и вам все станет ясно. Резина уже порвалась. После санкций.
10.01.2018 13:16
гость
А в какую сторону? Этого никто не знает...
---
То, что вы не знаете - не означает, что не знает никто. Интернет под рукой, обратитесь хотя бы к базе SIPRI. За прошедшие 25 лет общее количество ЯБЧ уменьшилось в разы.
Так что ядерную войну развязывать не желательно
---
Но на этом сайте почему-то горячо любят Кима.
10.01.2018 13:26
гость
Вы разницы между носителем и ЯБЧ не понимаете? Тогда я вам помочь не способен, у меня нет медицинского образования.
10.01.2018 13:24
- гость -
США уже несколько лет как вышли на уровень договора, а РФ тянет резину
Ну так включайте логику, если ядерный запас РФ мог уничтожить жизнь на планете 11 раз (даже если это преувеличено и пусть только 1 раз) и РФ тянет резину и ничего не сокращает, значит вывод...?
10.01.2018 13:27
- гость -
То, что вы не знаете - не означает, что не знает никто. Интернет под рукой, обратитесь хотя бы к базе SIPRI. За прошедшие 25 лет общее количество ЯБЧ уменьшилось в разы
Ну так посчитайте эти разы. Можно было уничтожить живое на планете 50 раз, теперь только 5 раз, легче стало?
10.01.2018 13:29
- гость -
Вы если надеетесь выиграть ядерную войну, тогда вам не способен помочь даже тот, у кого есть медицинского образования.
10.01.2018 13:31
гость
Можно было уничтожить живое на планете 50 раз
---
Это вам в школе рассказали? Не надо верить всему, что вам там говорили.
Посчитать разы - лень сейчас искать, навскидку - в конце 80-х прошлого века СССР имел примерно 50000 ЯБЧ всех типов, США - порядка 30000. Сейчас, по данным SIPRI, РФ имеет около 8000 ЯБЧ, США - около 7200. Сложите и посчитайте.
10.01.2018 13:37
- гость -
Сложите и посчитайте.
Я же уже посчитал. Если 30 лет назад можно было уничтожить жизнь на планете 50 раз. Пусть в учебниках в 10 раз наврали, остается 5 раз. Пусть в 5 раз сократилось, 1 раз все равно остается, а этого хватит. Если вы надеетесь выиграть ядерную войну, то у вас проблемы...
10.01.2018 13:33
гость
Вы если надеетесь выиграть ядерную войну, тогда вам не способен помочь даже тот, у кого есть медицинского образования.
---
А вы, я гляжу, на свою ПРО уже не надеетесь?
Что-то притихла ветка, все приуныли. А ведь какая радость - Трампнаш новую боеголовку против РФ хочет замайстрячить!
10.01.2018 12:52
гость
Исходя из логики это первая сотня из списка Форбс. Кого из них надо ликвидировать? Или всю сотню сразу?
не мыслите примитивно
ни одного хозяина мира в списке форбс нет
Их можно вычислить но для этого надо года четыре лопатить документы взламывая крупные базы мировых банков и выяснять куда идет прибыль
Хозяев не охраняют. Никто. Они как миллионер Корейка. Их искать серьезно надо. Как Бендер рыть
10.01.2018 14:38
майор
Прикольно, деревенский сумасшедший уже собрался ликвидировать хозяев мира. Да, с течением времени заболевание прогрессирует - четыре года назад он собирался всего лишь Киев со Львовом захватить, а теперь на весь мир замахнулся!
вы скажите майору пусть так не переживает, уже скоро, в феврале озвучат весь список наших героев, причем вместе женами детьми итд
10.01.2018 14:51
- гость -
Прикольно, деревенский сумасшедший уже собрался ликвидировать хозяев мира. Да, с течением времени заболевание прогрессирует - четыре года назад он собирался всего лишь Киев со Львовом захватить, а теперь на весь мир замахнулся!
киев со львовым -мертвые города и украина -мертвое государство
его уже в этом году будут дербанить. Свои же
что они хотели то и получат
Ты верно говоришь -я еще 4 года назад их крах обозначил
А теперь обозначаю крах всей западной системы в целом. Отсчитывай след 4 года.
И откель тебе знать кто я такой? Открою секрет -я тоже хозяин
Хозяин над хозяевами. Отбились понимаешь они от рук. Ждет их порка на конюшне
10.01.2018 15:58
майор
Болезный, могу посоветовать книгу "Как управлять Вселенной, не привлекая внимания санитаров".
11:38
Есть основание мне не верить? Почитайте последний отчет по СНВ.
12:58
На гиперзвуковой.
13:08
Замените слово "ракет" на носителей, а это бомбы, крылатые ракеты и артснаряды, мины и т.д. и боеголовок в сумме больше. В статье ключевое слово - малой мощности, а это ранец, артснаряд и т.д. Порог принятия решения о применении - комдив, если введут ниже (например, 122-125мм) уровень принятия решения командир танка, полка, сводной группы. Это не сдерживание, это снижение порога начала ядерной войны.
10.01.2018 16:21
АК-59
Есть основание мне не верить? Почитайте последний отчет по СНВ.
---
Еще какие основания! В 13:21 я как раз из отчетов по СНВ (New START) цифры и привел. Есть ощущения, что ты свистишь.
На гиперзвуковой.
---
А точнее?
Замените слово "ракет" на носителей, а это бомбы, крылатые ракеты и артснаряды, мины и т.д. и боеголовок в сумме больше.
---
Зачем заменять слова? Цифра 8 тысяч все равно также бесконечно далека от реальности, даже если заменить "ракеты" на "носители".
Порог принятия решения о применении - комдив, если введут ниже (например, 122-125мм) уровень принятия решения командир танка, полка, сводной группы. Это не сдерживание, это снижение порога начала ядерной войны.
---
Вот против такого борзого комдива и будут делать новую БЧ. Чтобы дважды думал, прежде чем применить тактическое ЯО.
16:34
Надо еще и понимать о чем идет речь. Точнее объясняю:
1.американцы не создают новые технологии и РН. Они ремонтируют и модернизируют старые, времен 60-х образца. Неудачные пуски последних лет именно это и доказывают. В тоже время у нас только в 2018 году будет около 20 новых Ярсов, не считая других носителей. Т.е. у них устаревают, у нас идет полным ходом обновление. Твердое топливо имеет срок ресурса и он на пределе. Именно, поэтому и будет нарастать разрыв - за счет количества. Американцы не только уже прошли рубеж, они предлагают снизить, наши - не собираются.
2. Про ЯБЧ, ситуация еще хуже, физпакеты надо обновлять, БЧ модернизировать. Сколько в год потребность у Америки на ремонт\модернизацию и сколько они реально делают?
3. Про тактическое и говорить нечего. Где у них новые СБЧ?
4. Про цифру в ТЯО - это к "глухонемым". Но, думаю, наша цифра будет поболее, основание - так производство всех компонентов работает, только калиборов ежеквартально выпускается около 100-150 (доказывать не буду. Где цифры от американцев?
И кому легче ТЯО бабахнет рядом или ББ? Стратегические боеприпасы на первые 2-3 часа, потом будет ТЯО.
5. Решение о применении СЯС может принять только первое лицо государства. Решение о ядреном боеприпасе малой мощности могут принять гораздо большее количество людей, а полная БГ у нас бывает частенько и увеличение количества допущенных к принятию решение людей не является способом сдерживания как и сокращение время принятия решения.
Динамика последних лет
Дата Развернутые носители
Россия США
01.09.2017 501 660
01.03.2017 523 673
01.09.2016 508 681
01.03.2016 521 741
01.09.2015 526 762
01.03.2015 515 785
01.09.2014 528 794
01.03.2014 498 778
01.09.2013 473 809
01.03.2013 492 792
01.09.2012 491 806
Дата Боеголовки на развернутых носителях
Россия США
01.09.2017 1561 1393
01.03.2017 1765 1411
01.09.2016 1796 1367
01.03.2016 1735 1481
01.09.2015 1648 1538
01.03.2015 1582 1597
01.09.2014 1643 1642
01.03.2014 1512 1585
01.09.2013 1400 1688
Ясна ситуация?
10.01.2018 17:04
АК-59
Чувак, как у тебя все запущено...
1.американцы не создают новые технологии и РН. Они ремонтируют и модернизируют старые, времен 60-х образца.
---
РН - ты, вероятно, хотел написать МБР? Да, "Минитмены" старые, поэтому этим летом Пентагон заказал "Нортропу" и "Боингу" разработку новых. В ближайшем будущем жди 400 новеньких МБР. "Трайдент" D-5 - тоже "образца 60-х"? Ведь именно они и несут большинство американских ЯБЧ.
Неудачные пуски последних лет именно это и доказывают.
---
Это какие неудачи? В прошлом году было 4 запуска "Минитмен-3" и 4 "Трайдент-2" (залповый пуск 16.02.2017). Который из них был неудачным?
В тоже время у нас только в 2018 году будет около 20 новых Ярсов, не считая других носителей.
---
Ты выходил покурить последние года три? На 01.01.2017 было 72 "Ярса". Только он не новый - это тот же самый "Тополь-М" с РГЧ.
Твердое топливо имеет срок ресурса и он на пределе. Именно, поэтому и будет нарастать разрыв - за счет количества.
---
Да, американцы нашли способ замены твердого топлива в своих "Минитменах", а вот с РФ почему-то забыли поделиться. Поэтому и пришлось РФ списывать свои "Тополя", которые, вроде бы, на 15-20 лет моложе тех "Минитменов". Пичалька.
Американцы не только уже прошли рубеж, они предлагают снизить, наши - не собираются.
---
Знаешь, я тебя порадую. Трамп не хочет продлевать действие СНВ-3. Ему он тоже активно не нравится.
10.01.2018 17:04
АК-59
2. Про ЯБЧ, ситуация еще хуже, физпакеты надо обновлять, БЧ модернизировать. Сколько в год потребность у Америки на ремонт\модернизацию и сколько они реально делают?
---
Что ты имеешь в виду под словом "физпакеты"? По модернизации БЧ - информация достаточно закрытая, но судя по тому, что недавно взялись за старую B-61 (причем, изменилась мощность самой ЯБЧ бомбы) - работы идут. Так что, не беспокойся. Тем более, Трампнаш Пентагон без денег не оставит - и на модернизацию найдется. Это тебе не Обама.
3. Про тактическое и говорить нечего. Где у них новые СБЧ?
---
Про B-61-12 слышал?
4. Про цифру в ТЯО - это к "глухонемым". Но, думаю, наша цифра будет поболее, основание - так производство всех компонентов работает, только калиборов ежеквартально выпускается около 100-150 (доказывать не буду. Где цифры от американцев?
---
На основании чего ты думаешь? По "калибрам" осетра урежь - Шойгу рапортовал только о 60 в квартал. И ты уверен, что они будут использоваться в ядерном варианте?
От американцев тебе какие цифры нужны? "Томагавки" до сих пор закупаются ежегодно, а еще JASSM-ER выпускают и LRASM на подходе. Или тебе по БЧ? Так с тысячу W-80 на складах лежит, с прежних времен. Вернуть их на место много времени не надо.
10.01.2018 17:25
- гость -
5. Решение о применении СЯС может принять только первое лицо государства. Решение о ядреном боеприпасе малой мощности могут принять гораздо большее количество людей, а полная БГ у нас бывает частенько и увеличение количества допущенных к принятию решение людей не является способом сдерживания как и сокращение время принятия решения
---
Ну вот. Примет решение комдив РФ применить ТЯО - ему ответит кэп с "Огайо" новой боеголовкой. И ладушки.
10.01.2018 17:18
АК-59
Ясна ситуация?
---
Она мне давным-давно ясна. Американцы вышли на потолки договора СНВ-3 еще в сентябре 2015, а РФ только к февралю 2018 обещает.
1. Сколько уже раз слышали, только ни лазера, ни рельсогана, ни прочего уберваффе оружия Америка не создала. Вот когда создаст РН, тогда и поговорим. А пока Трайдент принят на вооружение в 1990 г. последняя поставка в 2007г. "в июне 2016 года были проведены испытания баллистической ракеты Trident II D5. Ракета была запущена с британской подлодки Vengeance, однако сбилась с курса и устремилась в сторону США. Trident упала неподалеку от Флориды".
2. Только ЯРСов и речь о ПУ, а еще остальные тоже приводить модели? Есть некое отличие от Минитмена 1977 года выпуска? Про Трайдент выше.
3. Заменять твердое топливо ох непросто, поэтоиму их генералы и требуют уйти от М--3 и Т-2, но пока в ближайшие 10 лет ничего не видно на горизонте и статистика выше именно это и показывает.
4. Тополь с М очень сильно отличается от Тополя без М, а еще есть Тополь с точкой, а еще и с другими буковками. И называть ЯРС Тополем с РГЧ только это неверно. У телеги и жигулей тоже по 4 колеса.
5. Поживем - увидим. Как всегда В-52 чудо, а Ту-160 ржавое железо. Только ядерное оружие это не только стратегические ракеты, это самолеты-носители и т.д. И без них считать глупо, как и то что ТЯО всегда слабее ББ МБР.
На этом заканчиваю. Ситуация ясея и понятна. США проспали в надежде на всемогущество ВТО перевооружение СЯС РФ и теперь, как минимум, не превосходят, а уступают нам, а если посмотреть перспективу - им еще надо резать шахты на ПЛ, а у нас на подходе новые и модернизированные подводные и наземные носители ББ, Искандеров, Калиброносцев и т.д. до третьей мировой дело вряд ли дойдет, так как даже несколько Тушек с Х-хх могут нанести неприемлимый ущерб экономике восточных и западных побережий США.
10.01.2018 14:27
- гость -
Что-то притихла ветка, все приуныли. А ведь какая радость - Трампнаш новую боеголовку против РФ хочет замайстрячить!
Так куда нам, тут двое объясняют нам про ядерное вооружение двух стран да так это со знанием дела. Имеют ли право? Ну, если из психушки...
10.01.2018 18:04
АК-59
Сколько уже раз слышали, только ни лазера, ни рельсогана, ни прочего уберваффе оружия Америка не создала
---
Что характерно - РФ создала еще меньше. Пробавляется до сих пор разработками позднего СССР. Научились делать ЯБЧ переменной мощности? Или боевые беспилотники? ПТУРы "выстрелил-и-забыл"? Когда самолеты 5-го поколения в серию пойдут?
Вот когда создаст РН, тогда и поговорим.
---
Где-то я это уже слышал.
"в июне 2016 года были проведены испытания баллистической ракеты Trident II D5. Ракета была запущена с британской подлодки Vengeance, однако сбилась с курса и устремилась в сторону США. Trident упала неподалеку от Флориды".
---
Каким образом неудачное испытание БРИТАНСКОЙ ракеты говорит о состоянии СЯС США?
10.01.2018 18:04
АК-59
2. Только ЯРСов и речь о ПУ, а еще остальные тоже приводить модели?
---
Не нужно, я их прекрасно знаю. УР-100 40-летней давности и ее ровесница Р-36М.
3. Заменять твердое топливо ох непросто, поэтоиму их генералы и требуют уйти от М--3 и Т-2, но пока в ближайшие 10 лет ничего не видно на горизонте
---
На горизонте - отказ от СНВ-3 и 400 новых МБР от "Боинг"/"Нортроп".
и статистика выше именно это и показывает.
---
Статистика выше показывает, что США четко выполняют договор СНВ-3 (пока). А РФ - нет.
4. Тополь с М очень сильно отличается от Тополя без М, а еще есть Тополь с точкой, а еще и с другими буковками. И называть ЯРС Тополем с РГЧ только это неверно.
---
Тополь-М - SS-27 mod 1
Ярс - SS-27 mod 2
5. Поживем - увидим.
---
АТО!
На этом заканчиваю. Ситуация ясея и понятна. США проспали в надежде на всемогущество ВТО перевооружение СЯС РФ и теперь, как минимум, не превосходят, а уступают нам,
---
Ты главное, верь в это!
если посмотреть перспективу - им еще надо резать шахты на ПЛ
---
Это еще зачем?
а у нас на подходе новые и модернизированные подводные и наземные носители ББ, Искандеров, Калиброносцев и т.д.
---
Да. Все время на подходе. И проваленная с треском ГПВ-2020.
17:04
1.Термин физпакет надо знать при обсуждении атомного оружия.
2. B-61-12 всего около 400шт было. С цифрой 7 изучал еще в 1982 году (если не изменяет память.), а также В-12-1,2,3... и т.д. Это одна и та же бомба с 60-х годов, и если ей на 200 шт в Германии приладят другой хвост, от этого суть не изменится. Вопрос в другом - "протухла" она или нет? И кто ее повезет, так и вижу Б-52 над Новосибирском))).
3. А ты посчитай внимательно разновидности Калибров каких и сколько в каком квартале выпущено.
4. "Томагавки" выпускаются ежегодно." и что? Сколько из них способно нести СБЧ? поделись? Эффект Топора без СБЧ мы видели в Сирии.
5. "W-80 на складах лежит, с прежних времен. Вернуть их на место много времени не надо.", уверен? Носитель какой? С физпакетом что?
6.17:52 Ты не понимаешь разницу между стратегическим оружием и тактическим снарядом? Термин БУСВ известен? Думаю, нет. О чем речь - о подводных лодка в степях Казахстана или танках в Атлантике?
7. 17:55 Вот табличка моя вверху и объясняет ситуацию - американцы вынуждены сокращать возрастные боеприпасы и носители, они не могут существовать вечно, их списывают, режут, а обновлять нужны оборудование, технологии и специалисты. В очередной раз вопрос - что с атомной промышленностью в США?
18:13
1. Ядерный боеприпас переменной мощности испытали наши 60 лет назад))) Особого смысла в нем нет совсем.
2. А чьи ракеты и на каких условиях Трайдент в Британии? М-даа... это хуже чем про физпакет)))
3. На горизонте - отказ от СНВ-3 и 400 новых МБР от "Боинг"/"Нортроп". Хох лятская логика-куплю свинью опоросится 12 поросятами, выкормлю продам разбогатею. Кто будет делать новые ББ?
4. Тополь-М - SS-27 mod 1 Ярс - SS-27 mod 2. Ту-22 и Ту-22мЗ и что? И что, кроме ЯРСов нет новых ПУ? Что назвать не можешь без подсказки, и , повторяю, что Т с М и Т без М, даже половина поставщиков вообще другая.
5. "Статистика выше показывает, что США четко выполняют договор СНВ-3 (пока). А РФ - нет." А что Россия не выполняет по графику?
6."им еще надо резать шахты на ПЛ --- Это еще зачем?" - Чтобы выполнить СНВ-3!!!.
7. "И проваленная с треском ГПВ-2020"
- Это в чем? В каком виде вооружений? Насколько цифры основные отличаются от плановых? Вы в курсе? Можно отнести только проблемы с флотом из-за двигателей, но в целом грех так писать, особенно с учетом поправок Сирии))). Но "проваленная с треском" ГОЗ это о чем?
10.01.2018 18:25
АК-59
1.Термин физпакет надо знать при обсуждении атомного оружия
---
Да, советские термины я знаю еще недостаточно. Но дело исправимое
2. B-61-12 всего около 400шт было.
---
Вообще-то, B-61 всех версий выпущено больше 3000. Естественно, сейчас "на службе" не все.
Вопрос в другом - "протухла" она или нет?
---
Если изменилась мощность самой ЯБЧ бомбы - это о чем говорит? При модернизации ЯБЧ потрогали весьма сильно.
И кто ее повезет, так и вижу Б-52 над Новосибирском
---
Известно кто - F-16, F-15E, F-35. Над Новосибирском шанс больше увидеть B-2 или B-21.
3. А ты посчитай внимательно разновидности Калибров каких и сколько в каком квартале выпущено.
---
Это мне сделать затруднительно, поэтому на этот раз поверю Шойгу
4. "Томагавки" выпускаются ежегодно." и что? Сколько из них способно нести СБЧ?
---
Вообще-то, BGM-109A под ЯБЧ и делался.
Эффект Топора без СБЧ мы видели в Сирии.
---
Хороший эффект, правда? Неплохо для такой немолодой ракеты. Пробивать бетонные укрытия было сложно, но "Томагавк" справился.
5 Носитель какой? С физпакетом что?
---
Я ж и говорю - BGM-109A.
10.01.2018 18:25
АК-59
6.О чем речь - о подводных лодка в степях Казахстана или танках в Атлантике?
---
О том, что в случае применения ТЯО войсками РФ прилетит ответка. Небольшая, уменьшенной мощности.
7. Вот табличка моя вверху и объясняет ситуацию - американцы вынуждены сокращать возрастные боеприпасы и носители
---
Ага, причем сократили свежие LGM-118, а старые "Минитмены" оставили. Не надо чушь писать. Сократили то, что в рамки СНВ-3 не влазило.
В очередной раз вопрос - что с атомной промышленностью в США?
---
Все в порядке. Спасибо, что спросил.
10.01.2018 18:41
- гость -
1. Ядерный боеприпас переменной мощности испытали наши 60 лет назад)))
---
Но в серию он почему-то не попал.
Особого смысла в нем нет совсем.
---
Зелен виноград...
2. А чьи ракеты и на каких условиях Трайдент в Британии?
---
Произведены "Трайденты" в США, но эксплуатируют их британские ВМС. И обслуживают и модернизируют британские же фирмы.
3. Кто будет делать новые ББ?
---
Не в курсе, что новые W-88 для "Трайдентов" производятся до сих пор? (W88 ALT 370)
И что, кроме ЯРСов нет новых ПУ?
---
Нету. Баргузин - фсе. Сармат пока только-только из шахты выпихнули (бросковые испытания)
А что Россия не выполняет по графику?
---
Потолок СНВ-3 - 1550 развернутых ЯБЧ
Чтобы выполнить СНВ-3!!!.
---
Американцы его УЖЕ выполнили, в 2015 году. Резать ничего не надо.
10.01.2018 18:41
- гость -
По ГПВ-2020:
более-менее выполняется по РВСН и ракетам СВ (те самые "Искандеры"
По СВ: план 2300 новых танков, поставлено около 40 "Армат" для поездок перед трибунами.
По ВВС: 600 новых самолетов. Тут чуть получше, примерно 50-60%.
По ВМФ: полный провал.
план: 8 ПЛАРБ "Борей", в строю - 3, до 2020 максимум еще 1-2.
план: 8 ПЛА "Ясень", в строю - 1, до 2020 - еще от 1 до 3.
план: 15 фрегатов (6 - пр.11356, 9 - 22350), в строю - 4 (3 -пр. 11356, 1 - 22350 на гос. испытаниях)