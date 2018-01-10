Министерство здравоохранения России разработало проект приказа, который предусматривает создание антикоррупционного "телефона доверия". Об этом пишет ТАСС.

В пояснительной записке к проекту сказано, что цель создания такого телефона — реализация "антикоррупционных мероприятий, проводимых Министерством здравоохранения Российской Федерации". Кроме этого, "телефон доверия" призван сформировать в обществе нетерпимое отношение к "коррупционному поведению".

"Телефон доверия" будет работать в режиме автоответчика. Обращения граждан будут записываться и храниться в течение одного года, после чего записи подлежат уничтожению.