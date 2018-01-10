Активисты ОНФ призвали власти Алтайского края спасти от разрушения здание в Барнауле из ансамбля "Дрожже-винокуренный завод Зверева", где был запущен тепловой двигатель Ивана Ползунова.

Заброшенное здание заводоуправления расположено на улице Мамонтова, 242. По информации пресс-службы реготделения ОНФ, этот объект культурного наследия является частью ансамбля "Дрожже-винокуренный завод Зверева". Именно здесь еще в 1765 году был запущен первый в мире универсальный тепловой двигатель, изобретенный Иваном Ползуновым.

Само здание было построено в 1914 году. Вплоть до февраля 2016 года им владел Барнаульский дрожжевой завод. Кстати, сам завод входил в скандально известную обанкротившуюся сельскохозяйственную ассоциацию "Изумрудная страна".

После банкротства завода собственник сменился, объект перестали эксплуатировать, содержать и охранять. Сейчас там разбиты окна, нижний этаж затапливает, ограждение частично разрушено или демонтировано.

"При возникновении ситуации, когда собственник не в состоянии содержать объект культурного наследия, власти должны содействовать его передаче собственнику или арендатору, способному взять на себя ответственность", — заявили в ОНФ.

В управлении государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края признали неудовлетворительным состояние здания, ненадлежащее содержание взято на контроль. Собственнику направили уведомление о незамедлительном принятии мер по устранению аварийной ситуации. Но ситуация пока никак не поменялась.

По словам члена регионального штаба ОНФ в Алтайском крае Ларисы Зориной, в декабре 2017 года в регионе утверждено положение о государственном надзоре в сфере охраны объектов культурного наследия в Алтайском крае. Там прописана необходимость контроля за устранением нарушений требований к собственнику или законному владельцу объекта культурного наследия.

"Утрата здания, где творилась история Барнаула, недопустима", — подчеркнула Лариса Зорина.

На данный момент в реестре объектов культурного наследия Алтайского края 2487 объектов.