Активисты ОНФ призвали власти Алтайского края спасти от разрушения здание в Барнауле из ансамбля "Дрожже-винокуренный завод Зверева", где был запущен тепловой двигатель Ивана Ползунова.
Заброшенное здание заводоуправления расположено на улице Мамонтова, 242. По информации пресс-службы реготделения ОНФ, этот объект культурного наследия является частью ансамбля "Дрожже-винокуренный завод Зверева". Именно здесь еще в 1765 году был запущен первый в мире универсальный тепловой двигатель, изобретенный Иваном Ползуновым.
Само здание было построено в 1914 году. Вплоть до февраля 2016 года им владел Барнаульский дрожжевой завод. Кстати, сам завод входил в скандально известную обанкротившуюся сельскохозяйственную ассоциацию "Изумрудная страна".
После банкротства завода собственник сменился, объект перестали эксплуатировать, содержать и охранять. Сейчас там разбиты окна, нижний этаж затапливает, ограждение частично разрушено или демонтировано.
"При возникновении ситуации, когда собственник не в состоянии содержать объект культурного наследия, власти должны содействовать его передаче собственнику или арендатору, способному взять на себя ответственность", — заявили в ОНФ.
В управлении государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края признали неудовлетворительным состояние здания, ненадлежащее содержание взято на контроль. Собственнику направили уведомление о незамедлительном принятии мер по устранению аварийной ситуации. Но ситуация пока никак не поменялась.
По словам члена регионального штаба ОНФ в Алтайском крае Ларисы Зориной, в декабре 2017 года в регионе утверждено положение о государственном надзоре в сфере охраны объектов культурного наследия в Алтайском крае. Там прописана необходимость контроля за устранением нарушений требований к собственнику или законному владельцу объекта культурного наследия.
"Утрата здания, где творилась история Барнаула, недопустима", — подчеркнула Лариса Зорина.
На данный момент в реестре объектов культурного наследия Алтайского края 2487 объектов.
Комментарии
Безобразие! Наружные блоки кондиционеров до сих пор никто не снял.
Позовите шоню, пусть тюкнет здание, а на его месте пусть построит высотку!
Само здание к Ползунову никаким боком, построено оно в 20 веке. А с собственником надо разбираться.
Наиболее точно в первозданном виде сохранился комплекс построек Барнаульского пехотного полка (ныне БЮИ) и еще кое какие постройки при бюджетном финансировании организаций их эксплуатирующих... Остальное приходит в упадок и в обозримом будущем будет утрачено. Очень жаль жилой дом параходчицы Мельниковой (больница водного транспорта) ул. М.Горького -ул.Чехого ветшает по маленьку... Там даже флюгер на крыше сохранился с момента постройки ... и еще можно перечислять
А рядом нафуфыренный Арбат)))
На Арбате железный забор весь вид поганит.
10.01.2018 12:17
- гость - Типа ... Арбат ,а не Арбат.
Корни оставить, здание снести
вот зачем вот так бросать здание было, когда оно было в отличном внешнем виде, чтобы его разграбили...
Отдали бы людям под жильё с условием сохранения снаружи внешнего вида и стояло бы оно, радовало жителей. А теперь оно кому нужно? Где была свора городских чиновников? зады протирают- толку нет.
Ну что за у блюд ки живут в нашем городе ? Им лишь бы всё разрушить , разбить , изуродовать , нагадить , а потом орать - : " посмотрите , как в Европах красиво , а у нас всё за с рано ...""
Когда мы не будем гадить вокруг себя - вот тогда и у нас будет всё красиво и цивилизованно .