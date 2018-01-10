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Мама одного из самых известных российских исполнителей шансона Михаила Круга скончалась в Твери на 82-м году жизни, сообщает "Российская газета".

Известно, что Зоя Петровна Воробьева умерла в девять часов утра 9 января. Ее госпитализировали вечером 7 января с инфарктом. Спасти жизнь Зои Петровны не удалось.

Прощание с мамой Михаила Круга состоится в 10:30 12 января в морге больницы скорой помощи. Похороны и отпевание пройдут на кладбище Дмитрово-Черкассы в Твери.

Сам Михаил Круг скончался от огнестрельных ранений, полученных после того, как в ночь на 1 июля 2002 года в его дом ворвались вооруженные преступники.