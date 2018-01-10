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155 лет назад, 10 января 1863 года, в Лондоне открылась первая в мире линия метро. В настоящее время им пользуются более 1 млрд пассажиров в год. В России первый метрополитен был запущен только в 1935 году.

Лондонское метро — самое старое в мире. В 1863 году была открыта первая линия — фирмой Metropolitan Railway была построена ветка так называемой внеуличной железной дороги. Длина линии метрополитена составляла 3,6 км. На всем протяжении линии находилось семь станций. Железнодорожная линия метрополитена предназначалась для передвижения поездов с паровой тягой.

Поезда работали на угле вплоть до 1890 года. Копоть от угля доставляла мало удовольствия, делая пассажиров черными. И все же новый вид транспорта пользовался большой популярностью. В день открытия линии, 10 января 1863 года, метрополитеном воспользовались почти 30 тысяч жителей британской столицы.

Лондонское метро является старейшим и одним из крупнейших в мире. Весь метрополитен разделен на тарифные зоны, всего их шесть. В зависимости от количества пересекаемых зон, варьируется и стоимость билета. Лондонское метро сегодня перевозит более 1 млрд пассажиров в год. Сеть лондонского метрополитена состоит из 11 линий, метро насчитывает 270 станций, а длина путей превышает 250 миль (более 400 километров). Подземка соединяется с различными железнодорожными службами и развозит пассажиров в близлежащие районы.

К системе Лондонского метро относится и беспилотное "Легкое метро", которое доставляет пассажиров через Темзу и соседние районы.

Крупнейшие метрополитены в мире: по количеству станций и маршрутов — Нью-Йоркский (472 станции, 36 маршрутов); по длине линий — Шанхайский (588 км) и Пекинский (573,6 км); по годовому пассажиропотоку — Пекинский и Шанхайский; по суточному пассажиропотоку — Пекинский и Московский.

В России метрополитен запущен в 7 городах: Москве (с 1935), Санкт-Петербурге (с 1955), Нижнем Новгороде (с 1985), Новосибирске (с 1986), Самаре (с 1987) , Екатеринбурге (с 1991), Казани (с 2005). В Волгограде есть метротрам (скоростной трамвай).