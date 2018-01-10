Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Барнаула, который в новогоднюю ночь украл ель с гирляндой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Отметим, что кража произошла во дворе дома на улице Сергея Ускова. Ель принадлежала дирекции коммунального хозяйства. Оказалось, что подозреваемый вместе со своим другом арендует квартиру в одном из домов по улице Сергея Ускова.

Парень пояснил, что, возвращаясь домой, он увидел украшенную гирляндой ель и решил забрать ее себе, ведь у него дома не было новогоднего дерева.

Теперь молодому человеку грозит до двух лет тюрьмы.