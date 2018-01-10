Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Барнаула, который в новогоднюю ночь украл ель с гирляндой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Отметим, что кража произошла во дворе дома на улице Сергея Ускова. Ель принадлежала дирекции коммунального хозяйства. Оказалось, что подозреваемый вместе со своим другом арендует квартиру в одном из домов по улице Сергея Ускова.
Парень пояснил, что, возвращаясь домой, он увидел украшенную гирляндой ель и решил забрать ее себе, ведь у него дома не было новогоднего дерева.
Теперь молодому человеку грозит до двух лет тюрьмы.
Комментарии
Пусть посидит, одумается может
Жаль,что смертную казнь отменили))))
На святое покусился!Вместе с половым партнёром- в тюрьму!
Молодо зелено, но отвечать придется....
А родители не научили, что чужого брать нельзя?
А родители не научили, что чужого брать нельзя?
Самое интересное, нафига она ему 2-3 января?
до этих дат ель была на месте
С такими новостями Васильева до следующего нового года не доживет - умрет от смеха!!!
Ускова ещё не раз прославится
Ёлка и нужна то на пару дней и ущерб ещё никто не посчитал реальный, пусть после Нового Года им справку сделают, она в стоимости потеряет 100 процентов.
Да уж, Сердюкова Путин званием Героя России наградил за то, что тот спёр 5 млрдов.