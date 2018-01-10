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Штормовое предупреждение из-за надвигающейся непогоды объявлено в Алтайском крае — автомобилисты сообщают об ухудшении дорожных условий на региональных трассах.

Как информирует региональный Гидрометцентр, 11 января и в первой половине дня 12 января в крае существенно усилится ветер. При порывах скорость ветра будет достигать 17-22 метров в секунду, а местами даже 30 метров.

Также ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящие в снег, гололедные явления, метель, на дорогах сильная гололедица.

При этом в дневное время в крае местами ожидаются положительные температуры.

Между тем автомобилисты сообщают в социальных сетях, что первые "звоночки" надвигающегося ненастья ощущаются на трассах уже сейчас. Так, на автодороге Барнаул — Алейск очень сильно метет.

Очевидно, что в ближайшее время обстановка лишь ухудшится. Еще накануне в ГУ МЧС по Алтайскому краю автомобилистов убедительно просили воздержаться от дальних поездок.