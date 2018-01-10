1 марта в Барнауле во Дворце спорта состоится премьера нового ледового шоу Ильи Авербуха "Вместе и навсегда". Барнаул посетят такие звезды, как Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Татьяна Тотьмянина и многие другие.

"Их выступление дарит ощущение невесомости. Головокружительные пируэты сменяются еще более невероятными поддержками. И только узоры, оставленные коньками на зеркальном льду, как изящное доказательство того, что эти полёты не во сне, а наяву. Теперь вы можете увидеть это не на экране телевизора, а своими глазами", — рассказывают в концертно-театральном агентстве "Лига-Арт".

Уже больше 13 лет компания Ильи Авербуха хранит традиции советского и российского фигурного катания и дарит зрителям потрясающие ледовые спектакли с участием звёзд мирового фигурного катания. За время ежегодных гастрольных турне было показано более тысячи шоу, число восхищенных зрителей превысило пять миллионов человек.