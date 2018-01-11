Показ спектакля "Любовь — не картошка, не выбросишь в окошко" состоится 4 марта в театре драмы. Эту комедию барнаульской публике покажут Нина Усатова и Александр Панкратов-Черный.

"Эта история с самого начала погружает зрителя в такой милый и понятный мир русской деревни. Несколько дней из жизни сибирской глубинки захватывают воображение и переживаются зрителем не как сторонним наблюдателем, а человеком, непосредственно находящимся в гуще событий. Яркий, веселый, энергичный спектакль не оставляет равнодушными зрителей, которые всегда со слезами радости и благодарности принимают поистине доброе народное творение, потому что этот спектакль о жизни и о нас всех в этом непростом времени", — рассказывают в концертно-театральном агентстве "Лига-Арт".

Лирическая комедия "Любовь — не картошка, не выбросишь в окошко" получила Гран-при фестиваля "Амурская осень" в сентябре 2004 года в Благовещенске как "Лучший спектакль и лучший актерский ансамбль".