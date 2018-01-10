Прокуратура инициировала проверку по факту нападения дальневосточного леопарда на двухлетнего ребенка в зоопарке "Чудесный", пишет ТАСС.

Как сообщается, инцидент произошел еще 6 января. В зоопарк приехала семья из города Арсеньева. Двухлетний ребенок подошел близко к клетке, а леопард поцарапал его, схватив лапами за голову.

Родители были привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ ("Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей"). В скором времени будут проверены на надежность защитные устройства зоопарка, отделяющие посетителей от животных.

Известно, что ребенок сумел приблизиться к клетке с хищником, протиснувшись между прутьями. После этого случая руководство зоопарка приняло решение увеличить частоту прутьев, чтобы между ними нельзя было пройти.