Прокуратура инициировала проверку по факту нападения дальневосточного леопарда на двухлетнего ребенка в зоопарке "Чудесный", пишет ТАСС.
Как сообщается, инцидент произошел еще 6 января. В зоопарк приехала семья из города Арсеньева. Двухлетний ребенок подошел близко к клетке, а леопард поцарапал его, схватив лапами за голову.
Родители были привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ ("Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей"). В скором времени будут проверены на надежность защитные устройства зоопарка, отделяющие посетителей от животных.
Известно, что ребенок сумел приблизиться к клетке с хищником, протиснувшись между прутьями. После этого случая руководство зоопарка приняло решение увеличить частоту прутьев, чтобы между ними нельзя было пройти.
Комментарии
ну вот не только Барнаульский зоо отметился...
Самое главное, что пока людей не покусают, клетки по людски не делаются.
Родители то куда смотрят?!
Родитель привёл ребёнка посмотреть на мучения животных. Справедливо было бы конечно, что б родителя загры леопард, медведь, ёжик - не важно. Нормальный человек бойкотирует цирк и зоопарк сам, и уж точно не поведёт туда ребёнка. Так же, как не поведёт его на скотобойню.
причем здесь клетки по людски не делаются, что прутья нужно делать через 5 сантиметров?что за бред. держать надо на руках такую мелочь, ну в крайнем случае за руку!!!
10.01.2018 12:07
- гость -
Самое главное, что пока людей не покусают, клетки по людски не делаются.
Гром не грянет, мужик не перекрестится. Хозяев зверинцев жлоба давит тратиться на безопасность посетителей.Пока кого-нибудь дикие звери не покусают или не искалечат...
10.01.2018 12:20
гость
Торговля родившимся в зверинце потомством приносит хорошие деньги. Бизнес есть бизнес. Ничего личного.
не нравятся мне эти кошки...
в новосибирском зоопарке обезьяна в клетке позировала перед посетителями. те были в восторге, а за их спиной ходил кругами в клетке злой ягуар, но на него внимания не обращали)))
2014, а еще попугаев-ежиков-кошечек-бабушек-дедушек запретить дома держать! Скорее всего, они все умрут раньше опекаемых тобой детей, чем причинят душевные страдания!
10.01.2018 12:20
Vanadiy2014
Нормальный человек игнорирует несомую тобой чушь.
Но иногда ты выбесить предельно можешь.
Не вздумай своих детей сам воспитывать!
Когда агрессивному быдлу Интернет закроют никто не знает?
Пора уже виртуальные изоляторы создавать!