В конце 2017 года журнал "Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий" опубликовал статью Григория Кубарева "Оленный камень" из долины реки Талдуры". Статья посвящена петроглифам, которые ученые обнаружили в двух километрах от села Бельтир Кош-Агачского района.

Как подчеркивает портал "Новости Горного Алтая", композиция из 28 петроглифов, нанесенных на огромный валун, имеет общую длину 3,1 м и ширину 1,7 м. Среди фигур выделяется изображение оленя длиной 170 сантиметров. "Олень имеет "клювовидную" морду, горб, намеченный глаз. Он изображен стоящим, с двумя ветвистыми рогами. На шею оленя налегает выбитая раннесредневековая тамга, напоминающая перевернутую букву М с длинным отростком посередине. В некотором отдалении справа, на другой грани камня, в таком же стиле выбита фигура оленихи. В отличие от оленя, у оленихи выбит лишь контур тела, ноги, небольшие рога. Изображение, возможно, не завершено", — говорится в статье.

По мнению исследователей, изображение оленя является одним из самых крупных в подобном стиле в наскальном искусстве Алтая и сопредельных территорий.

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Наиболее близким аналогом талдуринскому оленю является изображение крупных оленя и оленихи в таком же стиле в центральной части наскальной композиции Туру-Алты в низовьях реки Барбургазы. Кроме того, изображения в подобном стиле есть в долинах Ирбисту, Елангаша, Чагана, в Монголии – в долинах Цагаан-Салаа, Хар-Салаа, Цагаан-Гол. Размеры изображений в этих местах колеблются от 93 до 126 сантиметров в длину. Так что талдуринский олень значительно больше этих известных петроглифов.

По мнению ученых, талдуринские петроглифы на валуне сделаны в монголо-забайкальском стиле, который был распространен в эпоху бронзы, то есть во второй половине II тыс. до нашей эры.

"Древнего художника привлекли приметность огромного валуна, мимо которого было сложно пройти, а также, вероятно, та панорама на долину реки Талдуры, которая открывается с этого места. В наше время рядом с валуном проходит дорога, которая, вполне возможно, была проложена по древней горной тропе. Если это предположение верно, то фигура оленя… могла играть роль ориентира (наряду с самим валуном). Такую же роль в числе прочего выполняли любые вертикально установленные древние стелы и изваяния в центрально-азиатском регионе, включая собственно оленные камни", — отмечает исследователь.