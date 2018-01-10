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Федеральный Минстрой намерен обязать управляющие компании раскрывать структуру своих тарифов, сообщают "Известия".
По информации издания, в ведомстве подготовили поправки к нормативной базе, согласно которым УК будут обязаны раскрывать жильцам структуру тарифов на свои услуги.
Кроме того, отмечается, что предлагаемые нововведения заставят управляющие организации заранее извещать граждан о повышении цен на услуги и проведении ремонтов.
Причем уже называются и сроки. Так, о новых тарифах жильцов планируется извещать не менее чем за 30 суток до поступления платежных документов. Все разъяснения планируется вывешивать на видном месте в подъезде дома на официальном бланке.
Также поправки к существующим нормативным актам призваны законодательно оговорить сроки приема и фиксации заявки по поводу неисправности тех или иных систем и устранения неполадок.
Комментарии
Плата за содержание помещения у меня составляет 10%, остальное это коммунальные услуги (отопление, горячая вода и тд.) к тарифам на которые управляющая компания не имеет никакого отношения, так как их устанавливает Управление Алтайского края по регулированию цен и тарифов, при поддержке депутатов, которые разрешают их поднимать больше чем на 5%. Их бы лучше проверили, у меня тариф на содержание не менялся 5 лет, зато отопление на 60% выросло.
Полностью поддерживаю предыдущий комментарий. Наши крайних.
У УК есть только статья"содержание и ремонт жилья" и все что там заложено уже и сейчас раскрыто на сайте Реформа ЖКХ или в выписке по дому заказать у бухгалтера, что опять за сложности???
сволочи людей баламутят опять
Да нет ничего конкретного про "содержание и ремонт жилья" на сайте "Реформа ЖКХ".
Есть только общая сумма, которая составляет почти 50% от платы за работу УК.
Зарплаты дворнику, уборщице подъездов и старшей по дому --- это отдельные статьи.
Если какие-то работы, например, по замене окон, то это тоже отдельно пишется.
Что и как именно тратится по статье "содержание и ремонт жилья" --- это большая пребольшая загадка.
это большая пребольшая загадка. делаете запрос в УК дают распечатку что и куда, мне дали
пункт содержание помещения включает в себя зарплаты: уборщицам, управляющей и бухгалтеру ТСЖ, охране тарритории стоянки машин(почемуто материальную ответственность при этом не несут), сантехнику, дворнику, электрику. Отчисления по з\п в соцстрах и пенсионный, отпускные и налоги. Остаются копейки , которые идут на расчистку двора от снега, мелкий ремонт плитки. Все остальное за дополнительную плату....
практически все УК - это общества с ограниченной ответственностью. По гражданскому кодексу они субъекты предпринимательской деятельности, цель которых получать прибыль! Так что зарплаты, налоги и т.п. конечно заложены в структуре платы, но там еще заложена и выгода от существования. Вот на это и направлена законодательная инициатива: предпринимательство не должно быть диким, если получаешь прибыль, то она не должна быть стопроцентной от суммы платы. Жители это увидят. Ну, разумеется, те жители, которые понимают.