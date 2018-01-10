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Федеральный Минстрой намерен обязать управляющие компании раскрывать структуру своих тарифов, сообщают "Известия".

По информации издания, в ведомстве подготовили поправки к нормативной базе, согласно которым УК будут обязаны раскрывать жильцам структуру тарифов на свои услуги.

Кроме того, отмечается, что предлагаемые нововведения заставят управляющие организации заранее извещать граждан о повышении цен на услуги и проведении ремонтов.

Причем уже называются и сроки. Так, о новых тарифах жильцов планируется извещать не менее чем за 30 суток до поступления платежных документов. Все разъяснения планируется вывешивать на видном месте в подъезде дома на официальном бланке.

Также поправки к существующим нормативным актам призваны законодательно оговорить сроки приема и фиксации заявки по поводу неисправности тех или иных систем и устранения неполадок.