Требования США допустить "кого-либо к выборам в России" в посольстве РФ в США назвали "прямым вмешательством". Об этом пишет РБК.
Также в заявлении сказано о сомнениях Вашингтона по поводу демократического характера предстоящих выборов.
"В этой связи хотели бы остудить "горячие головы" в Америке: требования о допуске кого-либо к выборам в России и другие подобные лицемерные попытки оказать давление на российские власти неприемлемы и рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела нашего государства", — сказано в сообщении посольства.
Также в России надеются, что американские власти не будут чинить препятствий гражданам РФ, которые живут в США, в реализации их избирательного права.
Комментарии
дак это и не выборы вовсе будут-то. какие-ж это выборы-то. Пускаем на них только нужных и проверенных кандидатов, а что бы ненужные ненароком не попали, дак сфабрикуем дела и подправим закон о выборах президента, делов-то. И вотани выборы
путина, ой, президента. Если всё население своей страны держать за дурачков называя это выборами в цивилизованной стране, то с остальными это не прокатит ну никак.
Требования США допустить "кого-либо к выборам в России"
Зачем фамилию Навальный переделали в "кого-либо". Мне было бы пофиг, что Навальный ставленник США, если бы была уверенность, что на новенького он не будет воровать раз в 10 больше. И новых воров с собой в 10 раз больше не приведет. Как Порошенко, который тоже пиндосский ставленник, а воровать начал больше Януковича. За это его теперь другой пиндосский ставленник Саакашвили скинуть пытается
Не "кого-то", а конкретно Алексея Навального.
"Горячие головы", "лицемерные попытки"
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Вообще высеры наших"дипломатов" все больше становятся похожи на гавканье северокорейских собак.
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10.01.2018 12:32
месный
Действительно, что это за выборы, если все по закону делать. Вот майдан это выборы. Закидали коктейлями Молотова полицию, скинули президента. Оказалось еще хуже, теперь и этого скидывают. Вот это выборы, так выборы
Вообще высеры наших "либерально-русофобских оппозиционеров" все больше становятся похожи на гавканье северокорейских собак.
А ведь добрая половина страны верит, что вот сейчас то Путен придет к власти и все наладится.
10.01.2018 12:47
гость
Вообще высеры наших "либерально-русофобских оппозиционеров" все больше становятся похожи на гавканье северокорейских собак.
Пиндосских собак?
А ведь кто-то верит, что если Нанальный придет к власти, все сразу наладится. Как на Украине
12:47, у вас мозг высох.
12:56, у вас мозга никогда и не было
10.01.2018 12:56
гость
А ведь кто-то верит, что если Нанальный придет к власти, все сразу наладится. Как на Украине
Кто верит то? Павсекакаий с Местным?
лицемерные попытки Российских СМИ показать давление на российские власти со стороны США, все проплачено , их ставленник у руля и все идет по плану....
Абсолютно бесполезная задача вмешаться в выборы ЗАВЕДОМО ИЗБРАННОГО Президента.
-- Не мешайте нам выбирать Путина!!!
10.01.2018 12:59
гость
Не попробуешь не узнаешь.
Куда путин нас завёл за 18 лет правления мы видим, что, хочется туда дальше идти?
Наши вожди уже давно признали, что выборов в стране нет - а это безобразие они называют административной процедурой! Более того - Путин на всю страну заявил, что Навального он(!!!) до выборов не допустит - тем самым еще раз подчеркнул, что никаких выборов в стране нет, а на Конституцию ему наплевать!
В России выборов нет. Шах и мат,пендосы.
10.01.2018 13:16
месный
Куда путин нас завёл за 18 лет правления мы видим
А где мы были 18 лет назад?
10.01.2018 13:19
гость
А где мы были 18 лет назад?
С Чечней воевали. А Запад требовал от нас прекратить применять силу против добрых чеченских сепаратов
0.01.2018 13:19
- гость -
В России выборов нет. Шах и мат,пендосы.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++!!!
В США выбрали не того президента. Шах и мат, поцреоты
10.01.2018 13:23
гость
В США выбрали не того президента. Шах и мат, поцреоты
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++!!
10.01.2018 13:16
месный
"Не попробуешь не узнаешь."
Куда вас завели гетеросексуальные связи? Долги, болезни, нервы... И столько лет олно и то же, проблемы лишь усугубляются. Попробуйте гомосексуализм. Не попробуешь - не узнаешь. А вдруг лучше?)
10.01.2018 13:19
гость
18 лет назад у нас было много времени и возможностей которые были использованы на обогащение своих дружков , соратников, выстраивание вертикали коррупции, разбазаривание бюджетных средств, развал экономики и производства, уничтожение медицины и образования. Кругом всё поделено, места среди своих распределены и закреплены, для остальных - полная безнадёга как не старайся.
10.01.2018 13:29
- гость -
уже распробовал?
местнокакий, чо вы так печалитесь? голосуйте за ксюшадь, за гришу, за колхозника, какие проблемы? тем более, они же так же, как сисян - против всего плохого и за всё хорошее...
10.01.2018 13:23
гость
Вы утверждаете, что Госдума стоя приветствовала не того Президента США, а ведь без указания самого они бы не встали....
10.01.2018 13:30
месный
18 лет назад у нас было много времени и возможностей
У нас была большая возможность потерять Чечню, а за ней и все остальные национальные республики. Мы эту возможность не реализовали. А Запад нам подсказывал. что это был бы неплохой вариант
10.01.2018 13:30
месный
18 лет назад у нас было много времени и возможностей
У нас была большая возможность потерять армию. Мы эту возможность не реализовали. А Запад нам подсказывал. что это был бы неплохой вариант
10.01.2018 13:34
ололо
эти люди президентами стать не хотят, от них требуется лишь массовка.
А что не так у нас с выборами, кандидатов много, даже лошадь баллотируется, Грудинин нормальный кандидат и у него есть все шансы на победу, Титов и другие, а Навальный реально уголовник, он коррупционер и его вообще надо лишить свободы.
Какое-то ч.м.о сидит тут и троллит, тех кто у путина не сосёт.
Я даже знаю, что оно на это ответит))
10.01.2018 13:30
месный
18 лет назад у нас было много времени и возможностей
У нас была большая возможность взятки брать прямо на дорогах. Что то перестали.
Еще была возможность браткам собирать дань прям в магазинах и отстреливать предпринимателей. Тоже чего то меньше стало
Какое-то ч.м.о сидит тут и троллит, тех кто у Анального не сосёт. Я даже знаю, что оно на это ответит
10.01.2018 13:36
гость
а теперь мы им платим дань из наших налогов
10.01.2018 13:41
месный
А чем платить браткам лучше? С налогов идет зарплата бюджетникам
10.01.2018 13:38
- гость -
Грудинин кандидат - ахахахах да он только в последний момент узнал, что хочет в выборах участвовать. Он вообще едораст бывший с огромным стажем переметнувшийся к комунякам. Комуняки уже направили, все мы знаем к чему это привело.
10.01.2018 13:32
месный
Нет, у меня, слава богу, не может в голове возникнуть совершенно идиотская идиома ""Не попробуешь не узнаешь." А вот вам надо, по вашей логике)
10.01.2018 13:38
месный
эти люди президентами стать не хотят, от них требуется лишь массовка.
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ойвээй, и кто это требует? неужели САМ...???
10.01.2018 13:39
гость
>>У нас была большая возможность взятки брать прямо на дорогах. Что то перестали.
Для этого сейчас целый платон создали. И есть ещё одна организация сотрудники которой этим занимаются, сам додумаешь какая.
>>Еще была возможность браткам собирать дань прям в магазинах и отстреливать >>предпринимателей. Тоже чего то меньше стало
Братков заменили на всякие регулируещие/разрешающие/контролирующие органы.
У братков были понятия и они у тех у кого ничё нет никакой дани не собирали а вот те, что сейчас ещё как собирают, вот хотябы : ЖКХ, тепло, электричество - не о чём вам не говорит?
13:41, ожидаемо. Ты реагируешь на "ч.м.о.", значит понимаешь, что речь о тебе))
10.01.2018 13:49
месный
Ну если тебе хочется назад в 90-е, то я помешать не могу, иди. Особенно на войну в Чечне сходи еще раз.
10.01.2018 13:54
гость
Ну если тебе хочется назад в 90-е, то я помешать не могу, иди. Особенно на войну в Чечне сходи еще раз.
А за что сражались чеченские ополченцы в 90х?
10.01.2018 13:50
Павсекакий
И я знал, что ты отреагируешь на "ч.м.о.", значит тоже понимаешь, что речь о тебе. Я думаю ты про себя сам все знаешь...
10.01.2018 13:55
- гость -
А за что сражались чеченские ополченцы в 90х?
Странный вопрос, а ты не догадываешься? Чтобы Чечню от России отделить, а зачем еще?
10.01.2018 13:57
гость
прям как на донбассе?
10.01.2018 13:57
гость
почитай историю, там ясно чем они всю жизнь занимались вот за то чтобы и продолжать это делать они и воевали
10.01.2018 13:59
- гость -
прям как на донбассе?
Похоже, но разница есть, Донбасс хочет Федерации, а Чечня уже была в Федерации. Донбасс не признал незаконного госпереворота, а Чечню хотели отделить не законно. И никто чеченцев в стране не геноцидил, а наоборот, русских везли в Чечню в рабство. Эта серьезная разница
10.01.2018 14:06
гость
Значит ельцин законно расстреливал дом правительства? а кто хотел отделить чечню?
10.01.2018 14:04
месный
￼Ты про историю смешной историк мне не рассказывай. Я знаю не только, что чеченцы всю жизнь этим занимались и за то чтобы и продолжать это делать они и воевали. Но и то, что этим всю жизнь занимались между собой Восточная и Западная Украина, каталонцы, баски, курды, палестинцы и еще пара сотен народов по всему миру и в том числе в России
10.01.2018 14:09
гость
хворый клоун, не лечи тут про биндер и басков - рассказывай за чечню.
10.01.2018 14:08
- гость -
Значит ельцин законно расстреливал дом правительства? а кто хотел отделить чечню?
Понятия не имею законно или нет и не пойму, как это связано с Навальным. А Чечню хотели отделить чеченцы. Их стремление к независимости поддерживали арабы и Запад. Ты где был то в 90-х, в садик ходил? Так у папки спроси, он тебе расскажет. чего тут было
10.01.2018 14:12
- гость -
глупый чаморный русофоб, не лечи тут про Чечню - рассказывай за биндер и басков
10.01.2018 14:12
гость
Понятия не имею законно или нет
ну всё, закукарекал, а до этого называл себя великим историком)
10.01.2018 14:14
- гость -
Ты глупыш если историю и политику не отличаешь, зачем лезешь куда не понимаешь? Жертва ЕГЭ
Вмешиваться во внутренние дела нашего государства, не имеют права даже сами Россияне, куда там США.
Вмешиваться во внутренние дела нашего государства имеют права только США, потому что россияне тупы, они все время не того выбирают
При Путине братки пересели в креслица депутатов разных уровней, мэров, помощников депутатов и обворовывают народ по придуманным ими самими законам, а чего им бояться, если крышует сам президент. В списке кандидатов нет достойных, но политика Путина гнилая до вонищи, направлена на уничтожение народа и дальнейшее обогащение приближённой своры воров и себя любимого. Так что делать: идти и перечеркнуть весь
бюллетень или не ходить? Как сделать, чтобы Путину было хуже?
Навальный отсеялся и шут с ним.
Всем идти и голосовать за своего выбранного кандидата.
Если против всех перечеркивайте бюллетень, тогда будет гарантия что ваш бланк не используют или потеряют.
10.01.2018 17:30
- гость -
идти голосовать вообще смысла нет, даже чтоб бюллетень испортить - это даст нужную явку. Там кроме путина куча народа в бюлетне, са спецом, чтоб размазать по ним всех тех кто против него и у путина будет в итоге больше чем у каджого отдельного и он победит на это и расчёт в таком количестве кандидатов.
Месный, не ходи. Только потом не скули, что снова Путин.
10.01.2018 18:02
- гость -
ходи - не ходи, результат будет один, уже всё продуманно. Это не выборы, там выбирать некого. Достойного кандидата не допустили сфабриковав и приняв что нужно.