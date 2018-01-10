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Новости

Посольство РФ предостерегло Америку от вмешательства в выборы президента

, ИА "Амител"
В посольстве подчеркнули, что давление на российские власти "неприемлемо"

Фото: sputnik-abkhazia.info

Требования США допустить "кого-либо к выборам в России" в посольстве РФ в США назвали "прямым вмешательством". Об этом пишет РБК.

Также в заявлении сказано о сомнениях Вашингтона по поводу демократического характера предстоящих выборов.

"В этой связи хотели бы остудить "горячие головы" в Америке: требования о допуске кого-либо к выборам в России и другие подобные лицемерные попытки оказать давление на российские власти неприемлемы и рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела нашего государства", — сказано в сообщении посольства.

Также в России надеются, что американские власти не будут чинить препятствий гражданам РФ, которые живут в США, в реализации их избирательного права.

Читайте также в сюжете: Выборы президента - 2018
Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

10.01.2018 12:32
месный

дак это и не выборы вовсе будут-то. какие-ж это выборы-то. Пускаем на них только нужных и проверенных кандидатов, а что бы ненужные ненароком не попали, дак сфабрикуем дела и подправим закон о выборах президента, делов-то. И вотани выборы путина, ой, президента. Если всё население своей страны держать за дурачков называя это выборами в цивилизованной стране, то с остальными это не прокатит ну никак.

0  0
10.01.2018 12:39
гость

Требования США допустить "кого-либо к выборам в России"


Зачем фамилию Навальный переделали в "кого-либо". Мне было бы пофиг, что Навальный ставленник США, если бы была уверенность, что на новенького он не будет воровать раз в 10 больше. И новых воров с собой в 10 раз больше не приведет. Как Порошенко, который тоже пиндосский ставленник, а воровать начал больше Януковича. За это его теперь другой пиндосский ставленник Саакашвили скинуть пытается

0  0
10.01.2018 12:44
Павсекакий

Не "кого-то", а конкретно Алексея Навального.
"Горячие головы", "лицемерные попытки"
-------
Вообще высеры наших"дипломатов" все больше становятся похожи на гавканье северокорейских собак.
"

0  0
10.01.2018 12:45
гость

10.01.2018 12:32
месный

Действительно, что это за выборы, если все по закону делать. Вот майдан это выборы. Закидали коктейлями Молотова полицию, скинули президента. Оказалось еще хуже, теперь и этого скидывают. Вот это выборы, так выборы

0  0
10.01.2018 12:47
гость

Вообще высеры наших "либерально-русофобских оппозиционеров" все больше становятся похожи на гавканье северокорейских собак.

0  0
10.01.2018 12:53
- гость -

А ведь добрая половина страны верит, что вот сейчас то Путен придет к власти и все наладится.

0  0
10.01.2018 12:54
гость

10.01.2018 12:47
гость
Вообще высеры наших "либерально-русофобских оппозиционеров" все больше становятся похожи на гавканье северокорейских собак.

Пиндосских собак?

0  0
10.01.2018 12:56
гость


А ведь кто-то верит, что если Нанальный придет к власти, все сразу наладится. Как на Украине

0  0
10.01.2018 12:56
Павсекакаий

12:47, у вас мозг высох.

0  0
10.01.2018 12:57
гость

12:56, у вас мозга никогда и не было

0  0
10.01.2018 12:59
гость

10.01.2018 12:56
гость
А ведь кто-то верит, что если Нанальный придет к власти, все сразу наладится. Как на Украине

Кто верит то? Павсекакаий с Местным?

0  0
10.01.2018 13:04
689

лицемерные попытки Российских СМИ показать давление на российские власти со стороны США, все проплачено , их ставленник у руля и все идет по плану....

0  0
10.01.2018 13:09
- гость -

Абсолютно бесполезная задача вмешаться в выборы ЗАВЕДОМО ИЗБРАННОГО Президента.

0  0
10.01.2018 13:11
- гость -

-- Не мешайте нам выбирать Путина!!!

0  0
10.01.2018 13:16
месный

10.01.2018 12:59
гость

Не попробуешь не узнаешь.

Куда путин нас завёл за 18 лет правления мы видим, что, хочется туда дальше идти?

0  0
10.01.2018 13:19
- гость -

Наши вожди уже давно признали, что выборов в стране нет - а это безобразие они называют административной процедурой! Более того - Путин на всю страну заявил, что Навального он(!!!) до выборов не допустит - тем самым еще раз подчеркнул, что никаких выборов в стране нет, а на Конституцию ему наплевать!

0  0
10.01.2018 13:19
- гость -

В России выборов нет. Шах и мат,пендосы.

0  0
10.01.2018 13:19
гость

10.01.2018 13:16
месный

Куда путин нас завёл за 18 лет правления мы видим

А где мы были 18 лет назад?

0  0
10.01.2018 13:20
гость

10.01.2018 13:19
гость
А где мы были 18 лет назад?

С Чечней воевали. А Запад требовал от нас прекратить применять силу против добрых чеченских сепаратов

0  0
10.01.2018 13:21
- гость -

0.01.2018 13:19
- гость -

В России выборов нет. Шах и мат,пендосы.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++!!!

0  0
10.01.2018 13:23
гость

В США выбрали не того президента. Шах и мат, поцреоты

0  0
10.01.2018 13:23
гость

10.01.2018 13:23
гость

В США выбрали не того президента. Шах и мат, поцреоты
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++!!

0  0
10.01.2018 13:29
- гость -

10.01.2018 13:16
месный
"Не попробуешь не узнаешь."
Куда вас завели гетеросексуальные связи? Долги, болезни, нервы... И столько лет олно и то же, проблемы лишь усугубляются. Попробуйте гомосексуализм. Не попробуешь - не узнаешь. А вдруг лучше?)

0  0
10.01.2018 13:30
месный

10.01.2018 13:19
гость

18 лет назад у нас было много времени и возможностей которые были использованы на обогащение своих дружков , соратников, выстраивание вертикали коррупции, разбазаривание бюджетных средств, развал экономики и производства, уничтожение медицины и образования. Кругом всё поделено, места среди своих распределены и закреплены, для остальных - полная безнадёга как не старайся.

0  0
10.01.2018 13:32
месный

10.01.2018 13:29
- гость -

уже распробовал?

0  0
10.01.2018 13:34
ололо

местнокакий, чо вы так печалитесь? голосуйте за ксюшадь, за гришу, за колхозника, какие проблемы? тем более, они же так же, как сисян - против всего плохого и за всё хорошее...

0  0
10.01.2018 13:35
- гость -


10.01.2018 13:23
гость

Вы утверждаете, что Госдума стоя приветствовала не того Президента США, а ведь без указания самого они бы не встали....

0  0
10.01.2018 13:36
гость

10.01.2018 13:30
месный
18 лет назад у нас было много времени и возможностей

У нас была большая возможность потерять Чечню, а за ней и все остальные национальные республики. Мы эту возможность не реализовали. А Запад нам подсказывал. что это был бы неплохой вариант

0  0
10.01.2018 13:37
гость

10.01.2018 13:30
месный
18 лет назад у нас было много времени и возможностей

У нас была большая возможность потерять армию. Мы эту возможность не реализовали. А Запад нам подсказывал. что это был бы неплохой вариант

0  0
10.01.2018 13:38
месный

10.01.2018 13:34
ололо

эти люди президентами стать не хотят, от них требуется лишь массовка.

0  0
10.01.2018 13:38
- гость -

А что не так у нас с выборами, кандидатов много, даже лошадь баллотируется, Грудинин нормальный кандидат и у него есть все шансы на победу, Титов и другие, а Навальный реально уголовник, он коррупционер и его вообще надо лишить свободы.

0  0
10.01.2018 13:38
Павсекакий

Какое-то ч.м.о сидит тут и троллит, тех кто у путина не сосёт.

0  0
10.01.2018 13:39
Павсекакий

Я даже знаю, что оно на это ответит))

0  0
10.01.2018 13:39
гость


10.01.2018 13:30
месный
18 лет назад у нас было много времени и возможностей

У нас была большая возможность взятки брать прямо на дорогах. Что то перестали.
Еще была возможность браткам собирать дань прям в магазинах и отстреливать предпринимателей. Тоже чего то меньше стало

0  0
10.01.2018 13:41
гость

Какое-то ч.м.о сидит тут и троллит, тех кто у Анального не сосёт. Я даже знаю, что оно на это ответит

0  0
10.01.2018 13:41
месный

10.01.2018 13:36
гость

а теперь мы им платим дань из наших налогов

0  0
10.01.2018 13:42
гость

10.01.2018 13:41
месный

А чем платить браткам лучше? С налогов идет зарплата бюджетникам

0  0
10.01.2018 13:44
месный

10.01.2018 13:38
- гость -

Грудинин кандидат - ахахахах да он только в последний момент узнал, что хочет в выборах участвовать. Он вообще едораст бывший с огромным стажем переметнувшийся к комунякам. Комуняки уже направили, все мы знаем к чему это привело.

0  0
10.01.2018 13:45
- гость -

10.01.2018 13:32
месный
Нет, у меня, слава богу, не может в голове возникнуть совершенно идиотская идиома ""Не попробуешь не узнаешь." А вот вам надо, по вашей логике)

0  0
10.01.2018 13:49
ололо

10.01.2018 13:38
месный
эти люди президентами стать не хотят, от них требуется лишь массовка.
=======================
ойвээй, и кто это требует? неужели САМ...???

0  0
10.01.2018 13:49
месный

10.01.2018 13:39
гость

>>У нас была большая возможность взятки брать прямо на дорогах. Что то перестали.

Для этого сейчас целый платон создали. И есть ещё одна организация сотрудники которой этим занимаются, сам додумаешь какая.

>>Еще была возможность браткам собирать дань прям в магазинах и отстреливать >>предпринимателей. Тоже чего то меньше стало

Братков заменили на всякие регулируещие/разрешающие/контролирующие органы.
У братков были понятия и они у тех у кого ничё нет никакой дани не собирали а вот те, что сейчас ещё как собирают, вот хотябы : ЖКХ, тепло, электричество - не о чём вам не говорит?

0  0
10.01.2018 13:50
Павсекакий

13:41, ожидаемо. Ты реагируешь на "ч.м.о.", значит понимаешь, что речь о тебе))

0  0
10.01.2018 13:54
гость

10.01.2018 13:49
месный

Ну если тебе хочется назад в 90-е, то я помешать не могу, иди. Особенно на войну в Чечне сходи еще раз.

0  0
10.01.2018 13:55
- гость -

10.01.2018 13:54
гость
Ну если тебе хочется назад в 90-е, то я помешать не могу, иди. Особенно на войну в Чечне сходи еще раз.

А за что сражались чеченские ополченцы в 90х?

0  0
10.01.2018 13:56
гость

10.01.2018 13:50
Павсекакий

И я знал, что ты отреагируешь на "ч.м.о.", значит тоже понимаешь, что речь о тебе. Я думаю ты про себя сам все знаешь...

0  0
10.01.2018 13:57
гость

10.01.2018 13:55
- гость -
А за что сражались чеченские ополченцы в 90х?

Странный вопрос, а ты не догадываешься? Чтобы Чечню от России отделить, а зачем еще?

0  0
10.01.2018 13:59
- гость -

10.01.2018 13:57
гость

прям как на донбассе?

0  0
10.01.2018 14:04
месный

10.01.2018 13:57
гость

почитай историю, там ясно чем они всю жизнь занимались вот за то чтобы и продолжать это делать они и воевали

0  0
10.01.2018 14:06
гость

10.01.2018 13:59
- гость -
прям как на донбассе?

Похоже, но разница есть, Донбасс хочет Федерации, а Чечня уже была в Федерации. Донбасс не признал незаконного госпереворота, а Чечню хотели отделить не законно. И никто чеченцев в стране не геноцидил, а наоборот, русских везли в Чечню в рабство. Эта серьезная разница

0  0
10.01.2018 14:08
- гость -

10.01.2018 14:06
гость
Значит ельцин законно расстреливал дом правительства? а кто хотел отделить чечню?

0  0
10.01.2018 14:09
гость

10.01.2018 14:04
месный

&#65532;Ты про историю смешной историк мне не рассказывай. Я знаю не только, что чеченцы всю жизнь этим занимались и за то чтобы и продолжать это делать они и воевали. Но и то, что этим всю жизнь занимались между собой Восточная и Западная Украина, каталонцы, баски, курды, палестинцы и еще пара сотен народов по всему миру и в том числе в России

0  0
10.01.2018 14:12
- гость -

10.01.2018 14:09
гость

хворый клоун, не лечи тут про биндер и басков - рассказывай за чечню.

0  0
10.01.2018 14:12
гость

10.01.2018 14:08
- гость -
Значит ельцин законно расстреливал дом правительства? а кто хотел отделить чечню?

Понятия не имею законно или нет и не пойму, как это связано с Навальным. А Чечню хотели отделить чеченцы. Их стремление к независимости поддерживали арабы и Запад. Ты где был то в 90-х, в садик ходил? Так у папки спроси, он тебе расскажет. чего тут было

0  0
10.01.2018 14:14
гость

10.01.2018 14:12
- гость -

глупый чаморный русофоб, не лечи тут про Чечню - рассказывай за биндер и басков

0  0
10.01.2018 14:14
- гость -

10.01.2018 14:12
гость
Понятия не имею законно или нет

ну всё, закукарекал, а до этого называл себя великим историком)

0  0
10.01.2018 14:21
гость

10.01.2018 14:14
- гость -

Ты глупыш если историю и политику не отличаешь, зачем лезешь куда не понимаешь? Жертва ЕГЭ

0  0
10.01.2018 14:37
- гость -

Вмешиваться во внутренние дела нашего государства, не имеют права даже сами Россияне, куда там США.

0  0
10.01.2018 14:43
гость

Вмешиваться во внутренние дела нашего государства имеют права только США, потому что россияне тупы, они все время не того выбирают

0  0
10.01.2018 17:26
- гость -

При Путине братки пересели в креслица депутатов разных уровней, мэров, помощников депутатов и обворовывают народ по придуманным ими самими законам, а чего им бояться, если крышует сам президент. В списке кандидатов нет достойных, но политика Путина гнилая до вонищи, направлена на уничтожение народа и дальнейшее обогащение приближённой своры воров и себя любимого. Так что делать: идти и перечеркнуть весь
бюллетень или не ходить? Как сделать, чтобы Путину было хуже?

0  0
10.01.2018 17:27
- гость -

Навальный отсеялся и шут с ним.

0  0
10.01.2018 17:30
- гость -

Всем идти и голосовать за своего выбранного кандидата.
Если против всех перечеркивайте бюллетень, тогда будет гарантия что ваш бланк не используют или потеряют.

0  0
10.01.2018 17:58
месный

10.01.2018 17:30
- гость -
идти голосовать вообще смысла нет, даже чтоб бюллетень испортить - это даст нужную явку. Там кроме путина куча народа в бюлетне, са спецом, чтоб размазать по ним всех тех кто против него и у путина будет в итоге больше чем у каджого отдельного и он победит на это и расчёт в таком количестве кандидатов.

0  0
10.01.2018 18:02
- гость -

Месный, не ходи. Только потом не скули, что снова Путин.

0  0
10.01.2018 18:09
месный

10.01.2018 18:02
- гость -

ходи - не ходи, результат будет один, уже всё продуманно. Это не выборы, там выбирать некого. Достойного кандидата не допустили сфабриковав и приняв что нужно.

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