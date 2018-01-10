Требования США допустить "кого-либо к выборам в России" в посольстве РФ в США назвали "прямым вмешательством". Об этом пишет РБК.

Также в заявлении сказано о сомнениях Вашингтона по поводу демократического характера предстоящих выборов.

"В этой связи хотели бы остудить "горячие головы" в Америке: требования о допуске кого-либо к выборам в России и другие подобные лицемерные попытки оказать давление на российские власти неприемлемы и рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела нашего государства", — сказано в сообщении посольства.

Также в России надеются, что американские власти не будут чинить препятствий гражданам РФ, которые живут в США, в реализации их избирательного права.