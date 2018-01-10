Фото: photosight.ru
Прямые рейсы на остров Хайнань начнут выполняться из Барнаула с марта 2018 года, сообщает туроператор "Жемчужная река".
Перелеты будет выполнять авиакомпания "Алроса" на Boeing 737-800 вместимостью 144 места категории эконом и 12 — бизнес.
Прилет будет совершаться в аэропорт города Санья.
Прямые полеты на Хайнань с марта планируется также выполнять из Благовещенска, Владивостока, Иркутска, Кемерово, Красноярска, Новокузнецка, Томска, Улан-Удэ, Хабаровска и Читы.
Комментарии
скучно туда летать когда Египет полностью откроют?
туроператор "Жемчужная река" это кто? откуда? мы таких не знаем
амик, а что там с заседанием суда по убийству учительницы?
10.01.2018 13:24
- гость -
китайский туроператор
10.01.2018 13:26
гость, по учительнице - следите за новостями - скоро обо всем расскажем!
Пару раз слетают и отменят)))
Супер-новость!!!!!!! "Пару раз слетают и отменят)))" - почему? в Таиланд ведь летают...
спсип
когда Египет полностью откроют?
Чернильница?
скучно туда летать когда Египет полностью откроют?
а что веселого в Египте?
когда Египет полностью откроют?
Чернильница?
Кошкина
Пару раз слетают и отменят
нене. нам очень удобно с Барнаула, хотя с нашим Аэропортом все счастье пропадает, через Новосиб дольше НО очень комфортно, наш порт сарай развалюха
В Египте супер море, дайвинг, и вкусные финики.
что за тема с учительницей?
В Египте супер море, дайвинг, и вкусные финики
финики с червями, а море, оно всюду море, а где море, там и дайвинг, причем в Египте отнюдь не безопасный дайвинг
Это китайцы сюда приезжать будет.
Кто не был в Египте тот его и хаит)))))
таким место в коровнике в навозе пьяным валяться.
Хайнань для степенного семейного отдыха, лечения нетрадиционными методами.
Дискотек там нет. А Египет пахнет плохо, но видимо весело когда арабы за выдающиеся места хватают
каждый ищет свое в отдыхе это и получает
на счет дайвинга согласен полностью красное море самое красивое по подводному миру
на счет безопасности, надо просто знать где ходить и учитывать местные обычаи и культуру,
есть места, где не то что белой девушке появляться не стоит, но и мужикам не безопасно, это не значит, что так везде.
ps. действительно кто не видел, тот и хаит, хотя кроме моря меня в Египте особо ничего не манит
Кто не был в Египте тот его и хаит)))))
таким место в коровнике в навозе пьяным валяться
смешно написал
Это китайцы сюда приезжать будет.
зачем?
Хайнань и Египет сравнивать нельзя,сравнение не в пользу Египта(((
10.01.2018 14:31
- гость -
Хайнань и Египет сравнивать нельзя,сравнение не в пользу Египта(((
вы правы !!!