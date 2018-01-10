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Прямые рейсы на остров Хайнань начнут выполняться из Барнаула с марта 2018 года, сообщает туроператор "Жемчужная река".

Перелеты будет выполнять авиакомпания "Алроса" на Boeing 737-800 вместимостью 144 места категории эконом и 12 — бизнес.

Прилет будет совершаться в аэропорт города Санья.

Прямые полеты на Хайнань с марта планируется также выполнять из Благовещенска, Владивостока, Иркутска, Кемерово, Красноярска, Новокузнецка, Томска, Улан-Удэ, Хабаровска и Читы.