Аномально холодная погода стала причиной того, что несколько аллигаторов вмерзли в лед в национальном парке Shallotte River Swamp Park в Северной Каролине (США). Об этом пишет "Лента.ру".

Как сообщают в парке, рептилии впали в спячку, высунув нос наружу, чтобы можно было дышать. Животные при этом понижают температуру тела и замедляют обмен веществ.

Когда станет теплее и лед начнет таять, рептилии начнут терморегуляцию своего тела.

В последние недели на восточном побережье США установилась морозная погода. В некоторых городах температура воздуха опустилась до минус 30 градусов, погибли десятки человек.