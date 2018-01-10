Аномально холодная погода стала причиной того, что несколько аллигаторов вмерзли в лед в национальном парке Shallotte River Swamp Park в Северной Каролине (США). Об этом пишет "Лента.ру".
Как сообщают в парке, рептилии впали в спячку, высунув нос наружу, чтобы можно было дышать. Животные при этом понижают температуру тела и замедляют обмен веществ.
Когда станет теплее и лед начнет таять, рептилии начнут терморегуляцию своего тела.
В последние недели на восточном побережье США установилась морозная погода. В некоторых городах температура воздуха опустилась до минус 30 градусов, погибли десятки человек.
Комментарии
Не знала что крокодилы умеют впадать в морозную спячку.
Там народ американский считает что Россия климатическое оружие использует, поэтому у них морозы
У нас в Сибири нормальные морозы, за все время еще ни один аллигатор не замерз...
Лучше учиться в школе нужно , чтобы знать про это .
Подумал трупы все, а они просто спят